09 октября 2025

Как сэкономить на проезде в Екатеринбурге после его подорожания

В Екатеринбурге подешевеют проездные после подорожания проезда
В Екатеринбурге власти придумали несколько способов сэкономить на поездках в общественном транспорте после его подорожания 1 ноября с 33 до 42 рублей. Среди них новые проездные и оплата через систему быстрых платежей (СБП), рассказали в пресс-службе мэрии.

«Некоторые из способов позволят ездить даже дешевле, чем по текущему тарифу в 33 рубля», — отметили в администрации. Однако при оплате по QR-коду получится сэкономить лишь девять рублей, окончательная стоимость составит 33 рубля вместо 42.

Проезд дешевле обойдется для пассажиров со следующими видами проездных:

  • Общий проездной — он будет действовать в метро, автобусе, трамвае и троллейбусе, а его стоимость будет на 1000 рублей ниже, чем раньше и составит 1500 рублей в месяц для физлиц. Для юрлиц цена снизится с 2600 до 2000 рублей. Проездной на 70, 40 и 20 поездок с 15 октября приобрести не получится. Если он куплен, то будет действовать до израсходования всех поездок или окончания срока действия
  • Студенческий проездной — его стоимость снизится с 1700 до 1200 рублей.
  • Безлимитный месячный проездной для военнослужащих, ветеранов боевых действий, инвалидов и других категорий граждан — на автобусы, трамваи и троллейбусы будет стоить 900 рублей вместо 1000 рублей. Можно будет купить проездной билет, куда входит и метро, с лимитом не более 50 поездок стоимостью 500 рублей (вместо 550 рублей). Разовая поездка для льготников составит 24 рубля.
  • Проезд для школьников — его стоимость по-прежнему составит 0 рублей за поездку в автобусе, трамвай и троллейбусе. Месячный проездной в метро для детей с 7 до 18 лет составляет всего 200 рублей.

Данные изменения связаны с транспортной реформой, инициированной в конце 2023-начале 2024 года вице-мэром Рустамом Галямовым и его шефом Алексеем Орловым. Ее поддержал сначала тогдашний губернатор Евгений Куйвашев, а затем сменивший его в марте Денис Паслер. В рамках реформы в Екатеринбурге также обновляют транспорт и переводят перевозчиков на новую систему расчетов — брутто-контракты. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

