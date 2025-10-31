Умер депутат свердловского заксобрания Букреев
Депутату Евгению Букрееву было 74 года
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Депутат свердловского заксобрания Евгений Букреев скончался. Ему было 74 года. Об этом сообщает источник URA.RU.
«Умер депутат Букреев. Так что в свердловском заксо теперь осталось 48 депутатов», — сообщает источник. Причина пока не называется
Политик представлял в ЗССО Кировградский одномандатный избирательный округ. В соответствии с законодательством, довыборы по освободившемуся мандату будут проведены в единый день голосования в сентябре. Таким образом, Кировградский округ останется без представителя в региональном парламенте на протяжении нескольких месяцев. Евгений Букреев был избран в заксо от партии КПРФ. Дальнейшая информация о процедуре прощания и кандидатах на вакантный мандат будет известна позднее.
