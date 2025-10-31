Логотип РИА URA.RU
Умер депутат свердловского заксобрания Букреев

31 октября 2025 в 11:30
Депутату Евгению Букрееву было 74 года

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат свердловского заксобрания Евгений Букреев скончался. Ему было 74 года. Об этом сообщает источник URA.RU.

«Умер депутат Букреев. Так что в свердловском заксо теперь осталось 48 депутатов», — сообщает источник. Причина пока не называется

Политик представлял в ЗССО Кировградский одномандатный избирательный округ. В соответствии с законодательством, довыборы по освободившемуся мандату будут проведены в единый день голосования в сентябре. Таким образом, Кировградский округ останется без представителя в региональном парламенте на протяжении нескольких месяцев. Евгений Букреев был избран в заксо от партии КПРФ. Дальнейшая информация о процедуре прощания и кандидатах на вакантный мандат будет известна позднее.

