Памятник отчистили от грязи и лишней краски Фото: Илья Московец © URA.RU

Легендарный екатеринбургский «Памятник клавиатуре» художника Анатолия Вяткина вернулся на свое место после первой в его жизни реставрации. Паблик-арт-объект обновили к 30-летнему юбилею «клавы».

«Было два этапа. Первое — было очень уж много слоев краски, ее пытались обновить, хотя изначально клава была бетонной. Мы сняли все слои, также обустроили щебеночную подушку, чтобы клавиши оказались приподнятыми и меньше тонули. Не было задачи сделать так, чтобы памятник был как новенький. Все-таки это памятник, мне кажется, классно, когда на объектах есть следы жизни», — пояснил креативный директор «Атома» Никита Харисов.

Анатолий Вяткин придумал арт-объект в рамках фестиваля «Длинные истории" в 2005 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Автор памятника Анатолий Вяткин напомнил, что основная идея клавы — это коммуникация. «Сейчас я думаю, что в связи с тем, что все в мире меняется, это скорее напоминание о свободе, которая была и возможна», — поделился художник.

На реставрацию памятника ушло чуть больше месяца. Всего в порядок привели 104 кнопки, каждая из которых весит от 100 до 500 килограммов.

Исследователь уличного искусства Алексей Шахов отметил, что факт освещения журналистом издания New York Times не мероприятия, ради которого он прибыл в Екатеринбург, а «Памятника клавиатура» уже свидетельствует о его центральном месте в информационной повестке. По словам Шахова, главная ценность арт-объекта заключается в любви неравнодушных жителей города, благодаря которым бетонные клавиши просуществовали два десятилетия, что представляет собой беспрецедентный срок для фестивального арт-объекта.

«Памятник клавиатуре» был создан Вяткиным в 2005 году. За два десятилетия существования инсталляция стала одним из самых узнаваемых арт-объектов России — в 2019 году он занял второе место в рейтинге памятников по версии «Яндекса», уступив только «Медному всаднику» в Санкт-Петербурге. В середине сентября 2025 года объект решили отреставрировать.