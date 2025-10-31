Екатеринбург готовится к зиме — мэрия заявила о росте зарплат рабочих
Екатеринбург готовится к зимней уборке улиц
В Екатеринбурге с 1 ноября 2025 года на 30% увеличатся оклады рабочих, механизаторов и водителей ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление). Изменения мэр Алексей Орлов анонсировал на совещании с главами районов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в администрации.
«Совещание было посвящено зимней уборке улиц. Было анонсировано повышение зарплат на 30% водителям и механизаторам», — подчеркнули в мэрии.
Ранее о росте окладов сотрудникам ДЭУ Орлов заявил в середине октября. Правда, изменения должны были произойти в начале 2026 года. Рост зарплат должен удержать кадры и привлечь новые.
Согласно данным HeadHunter, дорожных рабочих в Октябрьском ДЭУ сейчас ищут на зарплату от 45 тысяч рублей, машинистов/трактористов — от 60 тысяч. В Верх-Исетском районе предлагают водителям на механизированную уборку улиц от 56 до 80 тысяч рублей.
