Екатеринбург готовится к зиме — мэрия заявила о росте зарплат рабочих

Екатеринбург готовится к зимней уборке улиц Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге с 1 ноября 2025 года на 30% увеличатся оклады рабочих, механизаторов и водителей ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление). Изменения мэр Алексей Орлов анонсировал на совещании с главами районов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в администрации.

«Совещание было посвящено зимней уборке улиц. Было анонсировано повышение зарплат на 30% водителям и механизаторам», — подчеркнули в мэрии.

Ранее о росте окладов сотрудникам ДЭУ Орлов заявил в середине октября. Правда, изменения должны были произойти в начале 2026 года. Рост зарплат должен удержать кадры и привлечь новые.

