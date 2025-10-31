В Екатеринбурге сын отчленил голову маме и признался в этом родным. Фото
Силовики задержали фигуранта 30 октября (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге 21-летний мужчина после того, как отчленил голову матери, рассказал об этом двум родственникам. Однако те испугались обратиться в полицию, рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
«Подозреваемый сообщил о своем диком поступке двум родственникам, но те побоялись рассказать о случившемся полиции. В квартире, где жил подозреваемый, проживали еще четыре человека. Когда сыщики спросили, как у него поднялась рука на родную мать, горе-сынок ответил в том духе, что он ранее неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык», — отметил Горелых.
Как писало URA.RU, обезглавленное тело женщины 30 октября нашел случайный прохожий в лесопарке. К месту ЧП незамедлительно прибыли силовики. Установив личность жертвы, сыщики вышли на след преступника. После задержания сын дал признательные показания. По его словам, он пошел на преступление, потому что постоянно ругался с матерью. Предварительно, он заманил ее в Юго-Западный лесопарк, где убил.
Известно, что жертва и ее сын приехали в столицу Урала в 2023 году из Центральной Азии. Женщина трудилась в торговом центре, а мужчина был безработным. Скоро суд изберет меру пресечения обвиняемому. Все новости о ЧП — в сюжете URA.RU.
Подозреваемый в чудовищном убийстве
Фото: предоставлено СУ СК по региону
