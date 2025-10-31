Заманил в лес и отчленил голову: главное о жестоком убийстве в Екатеринбурге

Обвиняемый 21-летний сын убитой Фото: предоставлено СУ СК

В Екатеринбурге раскрыли чудовищное убийство уроженки Центральной Азии, чей обезглавленный труп обнаружили 30 октября в Юго-Западном лесопарке. Подозреваемым оказался ее 21-летний сын. Все, что известно о ЧП, — в сбойке URA.RU.

Жуткая находка

Утром 30 октября екатеринбуржец вышел на пробежку в Юго-Западный лесопарк и наткнулся там на обезглавленный женский труп. Мужчина вызвал силовиков, которые оцепили территорию. На пальце убитой нашли кольцо. Позже силовики смогли установить личность потерпевшей.

Расследование

Установив данные погибшей, правоохранители вышли на ее ближний круг общения. В убийстве силовики заподозрили ее 21-летнего сына, с которым мать приехала в столицу Урала два года назад. Мужчина не стал отпираться и сознался в преступлении.

Тем же вечером подозреваемого привезли на место ЧП. Он указал, что положил голову и вещи убитой в пакет, который бросил в том же лесу. Их нашли в 200 метрах от места, где был труп.

Мотив

На допросе мужчина заявил, что постоянно ругался с матерью. В ночь на 20 октября он решил расправиться с ней. Обманом он вытащил ее на улицу, а в парке набросился и убил. После этого он рассказал о случившемся двум близким, но те испугались идти в правоохранительные органы.

Суд