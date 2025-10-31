Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

Задержан убийца, который отрезал голову женщине в Екатеринбурге

31 октября 2025 в 12:19
Тело нашли в лесу (архивное фото)

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве женщины, чей голый и обезглавленный труп обнаружили в Юго-Западном лесопарке 30 октября. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали в пресс-службах силовых ведомств.

«После дактилоскопирования убитой полученная информация проверена по дактилоскопическим учетам. Установлено совпадение пальцевых следов жертвы с отпечатками, полученными от гражданки одной из стран Центральной Азии, въехавшей на территорию России в 2023 году. Ею оказалась женщина, 1984 года рождения, работавшая в качестве технического персонала в торговом центре. Отталкиваясь от личности жертвы, силовики вышли на ее сына, он сознался в убийстве», — сказали в СУ СК по Свердловской области.

Сыну убитой 21 год. Он рассказал, что положил голову и вещи матери в пакет, который оставил в том же лесу. Предварительно, убийство произошло на почве ссоры.

Потерпевшая и ее сын приехали в Екатеринбург в 2023 году. Они проживали на разных съемных квартирах, добавил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. Само убийство произошло 20 октября, тело удалось найти лишь 30-го. Вскоре суд заключит под стражу фигуранта. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

Материал из сюжета:

Голый труп без головы нашли в лесу

