Задержан убийца, который отрезал голову женщине в Екатеринбурге
Тело нашли в лесу (архивное фото)
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве женщины, чей голый и обезглавленный труп обнаружили в Юго-Западном лесопарке 30 октября. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали в пресс-службах силовых ведомств.
Сыну убитой 21 год. Он рассказал, что положил голову и вещи матери в пакет, который оставил в том же лесу. Предварительно, убийство произошло на почве ссоры.
Потерпевшая и ее сын приехали в Екатеринбург в 2023 году. Они проживали на разных съемных квартирах, добавил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. Само убийство произошло 20 октября, тело удалось найти лишь 30-го. Вскоре суд заключит под стражу фигуранта. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
Материал из сюжета:Голый труп без головы нашли в лесу
