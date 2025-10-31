Задержан убийца, который отрезал голову женщине в Екатеринбурге

Тело нашли в лесу (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве женщины, чей голый и обезглавленный труп обнаружили в Юго-Западном лесопарке 30 октября. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали в пресс-службах силовых ведомств.

«После дактилоскопирования убитой полученная информация проверена по дактилоскопическим учетам. Установлено совпадение пальцевых следов жертвы с отпечатками, полученными от гражданки одной из стран Центральной Азии, въехавшей на территорию России в 2023 году. Ею оказалась женщина, 1984 года рождения, работавшая в качестве технического персонала в торговом центре. Отталкиваясь от личности жертвы, силовики вышли на ее сына, он сознался в убийстве», — сказали в СУ СК по Свердловской области.

Сыну убитой 21 год. Он рассказал, что положил голову и вещи матери в пакет, который оставил в том же лесу. Предварительно, убийство произошло на почве ссоры.

