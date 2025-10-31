Полиция нашла голову женщины, чей труп обнаружили в лесу Екатеринбурга
Убийство произошло в Юго-Западном лесопарке (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Голову женщины, чей голый труп нашли в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, нашли в пакете вместе с другими вещами жертвы. В убийстве сознался ее 21-летний сын, сказали URA.RU в СУ СК по Свердловской области.
«С участием фигуранта был проведен дополнительный осмотр места происшествия. Он показал, что отчлененную голову и личные вещи положил в пакет, который оставил в том же лесопарке. Предварительно, убийство произошло на почве неприязненных отношений», — сказали в ведомстве.
Убийство могло произойти 20 октября. По данным силовиков, мать и сын приехали в Екатеринбург в 2023 году. Женщина трудилась в торговом центре, а мужчина был безработным. На его след вышли после того, как удалось установить личность убитой. Мужчина уже дал признательные показания. Скоро суд изберет ему меру пресечения. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
Материал из сюжета:Голый труп без головы нашли в лесу
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!