Полиция нашла голову женщины, чей труп обнаружили в лесу Екатеринбурга

Убийство произошло в Юго-Западном лесопарке (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Голову женщины, чей голый труп нашли в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, нашли в пакете вместе с другими вещами жертвы. В убийстве сознался ее 21-летний сын, сказали URA.RU в СУ СК по Свердловской области.

«С участием фигуранта был проведен дополнительный осмотр места происшествия. Он показал, что отчлененную голову и личные вещи положил в пакет, который оставил в том же лесопарке. Предварительно, убийство произошло на почве неприязненных отношений», — сказали в ведомстве.