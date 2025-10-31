Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Полиция нашла голову женщины, чей труп обнаружили в лесу Екатеринбурга

31 октября 2025 в 12:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Убийство произошло в Юго-Западном лесопарке (архивное фото)

Убийство произошло в Юго-Западном лесопарке (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Голову женщины, чей голый труп нашли в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, нашли в пакете вместе с другими вещами жертвы. В убийстве сознался ее 21-летний сын, сказали URA.RU в СУ СК по Свердловской области.

«С участием фигуранта был проведен дополнительный осмотр места происшествия. Он показал, что отчлененную голову и личные вещи положил в пакет, который оставил в том же лесопарке. Предварительно, убийство произошло на почве неприязненных отношений», — сказали в ведомстве.

Убийство могло произойти 20 октября. По данным силовиков, мать и сын приехали в Екатеринбург в 2023 году. Женщина трудилась в торговом центре, а мужчина был безработным. На его след вышли после того, как удалось установить личность убитой. Мужчина уже дал признательные показания. Скоро суд изберет ему меру пресечения. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.

Материал из сюжета:

Голый труп без головы нашли в лесу

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал