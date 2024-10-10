«Альфа-банк» поднимает взнос по ипотеке

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Клипарт Альфа-банк. Тюмень, альфа банк, альфа-банк, альфабанк
«Альфа-банк» поднимает первоначальный взнос по ипотеке для семей и IT-специалистов до 50,1% Фото:

Крупнейший частный банк России «Альфа-банк» с 11 октября повышает размер первоначального взноса по семейной ипотеке и ипотеке для IT-специалистов. Теперь потенциальным заемщикам придется вносить не менее 50,1% стоимости приобретаемого жилья.

«Взнос по Дальневосточной и Арктической льготной ипотеке будет увеличен с 20,1% до 30%», — сказали ТАСС в службе поддержки «Альфа-банка». Это изменение коснется новых клиентов банка, планирующих воспользоваться ипотечными продуктами.

Ранее крупные российские банки ввели новую комиссию для ипотеки. С начала октября у Сбербанка, ВТБ, Альфа-банк появилась комиссия для покупателей при сделках по приобретению первичного и вторичного жилья в ипотеку. Она может превысить 6% от суммы кредиты.

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Крупнейший частный банк России «Альфа-банк» с 11 октября повышает размер первоначального взноса по семейной ипотеке и ипотеке для IT-специалистов. Теперь потенциальным заемщикам придется вносить не менее 50,1% стоимости приобретаемого жилья. «Взнос по Дальневосточной и Арктической льготной ипотеке будет увеличен с 20,1% до 30%», — сказали ТАСС в службе поддержки «Альфа-банка». Это изменение коснется новых клиентов банка, планирующих воспользоваться ипотечными продуктами. Ранее крупные российские банки ввели новую комиссию для ипотеки. С начала октября у Сбербанка, ВТБ, Альфа-банк появилась комиссия для покупателей при сделках по приобретению первичного и вторичного жилья в ипотеку. Она может превысить 6% от суммы кредиты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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