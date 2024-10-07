Российские банки ввели новую комиссию для ипотеки

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В России дорожает ипотека
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В России крупные банки ввели новую комиссию для ипотеки. Средний размер дополнительных платежей по ипотечным кредитам может превысить 6%. Об этом сообщают эксперты банковской сферы.

«Средний размер дополнительных платежей для ипотечных заемщиков увеличится до 6,5%. Новые правила могут привести к удорожанию квартир для конечных покупателей примерно на 10%», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные экспертов.

Руководитель отдела ипотечного кредитования застройщика ГК «Гранель» Татьяна Боева пояснила, что у Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка с начала октября появилась комиссия для покупателей при сделках по приобретению первичного и вторичного жилья в ипотеку. Комиссия может составлять около 6,5% от суммы кредита, рассказала замруководителя ипотечного департамента агентств «Этажи» Татьяна Решетникова.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность, что рост ипотеки в России сопровождается подорожанием жилья и ухудшением качества кредитов. Она добавила, что ипотечные кредиты нередко берут люди с высокой долговой нагрузкой, пишет RT.

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В России крупные банки ввели новую комиссию для ипотеки. Средний размер дополнительных платежей по ипотечным кредитам может превысить 6%. Об этом сообщают эксперты банковской сферы. «Средний размер дополнительных платежей для ипотечных заемщиков увеличится до 6,5%. Новые правила могут привести к удорожанию квартир для конечных покупателей примерно на 10%», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные экспертов. Руководитель отдела ипотечного кредитования застройщика ГК «Гранель» Татьяна Боева пояснила, что у Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка с начала октября появилась комиссия для покупателей при сделках по приобретению первичного и вторичного жилья в ипотеку. Комиссия может составлять около 6,5% от суммы кредита, рассказала замруководителя ипотечного департамента агентств «Этажи» Татьяна Решетникова. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность, что рост ипотеки в России сопровождается подорожанием жилья и ухудшением качества кредитов. Она добавила, что ипотечные кредиты нередко берут люди с высокой долговой нагрузкой, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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