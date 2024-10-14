Автоюрист Радько напомнил о запрете ездить на летней резине с декабря по февраль

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Штраф за езду на резине не по сезону ввели в 2023 году
Штраф за езду на резине не по сезону ввели в 2023 году Фото:

В зимние месяцы с декабря по январь второй год в России будет запрещено ездить на автомобилях, на которых стоит летняя резина. О риске административных штрафов предупредил юрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько.

«Если в течение декабря, января, февраля на автомобиле стоит летняя резина, то это нарушение», — отметил он в беседе с «Лентой.ру». По его мнению, штрафовать за летнюю резину на машине зимой это тоже самое, как наказывать за проезд на красный свет или за управление в пьяном виде. Хотя автоюрист не знает о таких случаях в прошлом холодном сезоне.

В ноябре 2023 года официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявляла, что водителей не будут штрафовать за летние шины с декабря по февраль. Само нововведение вступило в силу 1 сентября прошлого года. 

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В зимние месяцы с декабря по январь второй год в России будет запрещено ездить на автомобилях, на которых стоит летняя резина. О риске административных штрафов предупредил юрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько. «Если в течение декабря, января, февраля на автомобиле стоит летняя резина, то это нарушение», — отметил он в беседе с «Лентой.ру». По его мнению, штрафовать за летнюю резину на машине зимой это тоже самое, как наказывать за проезд на красный свет или за управление в пьяном виде. Хотя автоюрист не знает о таких случаях в прошлом холодном сезоне. В ноябре 2023 года официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявляла, что водителей не будут штрафовать за летние шины с декабря по февраль. Само нововведение вступило в силу 1 сентября прошлого года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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