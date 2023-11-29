В МВД опровергли штрафы за езду на летней резине

Представитель МВД Волк: водителей не будут штрафовать за езду на летней резине
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Водители должны сами заниматься подготовкой своего автомобиля к зиме, отметил Михаил Черников Фото:
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Опровержение фейковой информации

В СМИ разошлась информация о том, что с 1 декабря 2023 года водителей начнут штрафовать за езду на летней резине в зимнее время. Однако официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что это не так. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков.

«В СМИ и телеграм-каналах появился ряд публикаций о том, что с 1 декабря полицейские якобы будут штрафовать всех, кто не использует зимнюю резину. Поверьте, это не так, и об этом уже не раз заявляли в МВД России», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале.

Кроме того, глава ГИБДД Михаил Черников также заявил, что штрафы за езду на летней резине вводиться не будут. «Сотрудники Госавтоинспекции никого штрафовать и наказывать не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы на нем можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода», — сказал Черников. Его слова приведены в telegram-канале Ирины Волк.

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В СМИ разошлась информация о том, что с 1 декабря 2023 года водителей начнут штрафовать за езду на летней резине в зимнее время. Однако официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что это не так. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков. «В СМИ и телеграм-каналах появился ряд публикаций о том, что с 1 декабря полицейские якобы будут штрафовать всех, кто не использует зимнюю резину. Поверьте, это не так, и об этом уже не раз заявляли в МВД России», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Кроме того, глава ГИБДД Михаил Черников также заявил, что штрафы за езду на летней резине вводиться не будут. «Сотрудники Госавтоинспекции никого штрафовать и наказывать не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы на нем можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода», — сказал Черников. Его слова приведены в telegram-канале Ирины Волк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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