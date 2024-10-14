Экс-премьер Украины: весной в стране выберут нового главу из-за давления Запада

14 октября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

На предстоящих выборах президента на Украине ожидается участие Зеленского, заявил Николай Азаров Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине весной 2025 года пройдут президентские выборы из-за давления западных стран. Ожидается, что в них примет участие нынешний глава страны Владимир Зеленский, который является нелегитимным президентом из-за истечения срока полномочий. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров. «Президентские выборы на Украине могут пройти уже ближайшей весной из-за давления Запада», — написал в своем telegram-канале Азаров. Он отметил, что на этих выборах ожидается участие Владимира Зеленского. Кроме того, Николай Азаров добавил, что для Зеленского предстоящие выборы являются единственным шансом вернуться к власти. Для этого ему необходимы какие-то достижения, что и привело к всеобщей мобилизации на Украине. Также и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что президентские выборы на Украине пройдут не раньше весны 2025 года. Он утверждает, что Зеленский заинтересован в имитации выборов с предопределенным результатом. Мирошник считает, что даже манипулятивный процесс выборов вряд ли будет начат до весны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине весной 2025 года пройдут президентские выборы из-за давления западных стран. Ожидается, что в них примет участие нынешний глава страны Владимир Зеленский, который является нелегитимным президентом из-за истечения срока полномочий. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров. «Президентские выборы на Украине могут пройти уже ближайшей весной из-за давления Запада», — написал в своем telegram-канале Азаров. Он отметил, что на этих выборах ожидается участие Владимира Зеленского. Кроме того, Николай Азаров добавил, что для Зеленского предстоящие выборы являются единственным шансом вернуться к власти. Для этого ему необходимы какие-то достижения, что и привело к всеобщей мобилизации на Украине. Также и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что президентские выборы на Украине пройдут не раньше весны 2025 года. Он утверждает, что Зеленский заинтересован в имитации выборов с предопределенным результатом. Мирошник считает, что даже манипулятивный процесс выборов вряд ли будет начат до весны.