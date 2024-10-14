На перекрестке улиц Энергетиков и Гранитной в Челябинске закроют проезд. Схема

На перекрестке улиц Энергетиков и Гранитной в Челябинске закроют проезд
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога. Челябинск, линия электропередач, лэп, энергетика, электричество
Движение будет закрыто на полмесяца (архивное фото) Фото:

В Челябинске на пересечении улиц Энергетиков и Гранитной с 15 октября по 1 ноября будет закрыто движения для транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

«В связи с проведением реконструкции автодороги с 6 часов 15 октября до 22 часов 1 ноября будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц Энергетиков и Гранитной. Просим водителей и пассажиров учитывать дорожную обстановку при планировании поездок», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. Общественный транспорт проследует в объезд по Копейскому шоссе до улицы Машиностроителей.

Движение закроют по улицам Энергетиков и Гранитная
Движение закроют по улицам Энергетиков и Гранитная

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на пересечении улиц Энергетиков и Гранитной с 15 октября по 1 ноября будет закрыто движения для транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. «В связи с проведением реконструкции автодороги с 6 часов 15 октября до 22 часов 1 ноября будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц Энергетиков и Гранитной. Просим водителей и пассажиров учитывать дорожную обстановку при планировании поездок», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. Общественный транспорт проследует в объезд по Копейскому шоссе до улицы Машиностроителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...