На перекрестке улиц Энергетиков и Гранитной в Челябинске закроют проезд

В Челябинске на пересечении улиц Энергетиков и Гранитной с 15 октября по 1 ноября будет закрыто движения для транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
«В связи с проведением реконструкции автодороги с 6 часов 15 октября до 22 часов 1 ноября будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц Энергетиков и Гранитной. Просим водителей и пассажиров учитывать дорожную обстановку при планировании поездок», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. Общественный транспорт проследует в объезд по Копейскому шоссе до улицы Машиностроителей.
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