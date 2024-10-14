Челябинский кинотеатр покажет всю киносагу о Гарри Поттере

15 октября 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

В Челябинске «Гарри Поттера» покажут на большой экране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в кинотеатре покажут все части фильма «Гарри Поттер», который недоступен в онлайн-кинотеатрах России с прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба кинотеатра «Победа». «С 24 октября начинается наш новый киномарафон, в рамках которого мы покажем все фильмы о Гарри Поттере. Каждую неделю — новая часть волшебной истории», — говорится в официальной группе кинотеатра в соцсети «ВКонтакте». Все фильмы о Гарри Поттере удалили из российских онлайн-кинотеатров 1 февраля 2023 года. Причиной послужило отсутствие прав на некоторый лицензионный контент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в кинотеатре покажут все части фильма «Гарри Поттер», который недоступен в онлайн-кинотеатрах России с прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба кинотеатра «Победа». «С 24 октября начинается наш новый киномарафон, в рамках которого мы покажем все фильмы о Гарри Поттере. Каждую неделю — новая часть волшебной истории», — говорится в официальной группе кинотеатра в соцсети «ВКонтакте». Все фильмы о Гарри Поттере удалили из российских онлайн-кинотеатров 1 февраля 2023 года. Причиной послужило отсутствие прав на некоторый лицензионный контент.