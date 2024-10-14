Челябинский кинотеатр покажет всю киносагу о Гарри Поттере

В Челябинске в кинотеатре покажут все части фильма «Гарри Поттер», который недоступен в онлайн-кинотеатрах России с прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба кинотеатра «Победа».
«С 24 октября начинается наш новый киномарафон, в рамках которого мы покажем все фильмы о Гарри Поттере. Каждую неделю — новая часть волшебной истории», — говорится в официальной группе кинотеатра в соцсети «ВКонтакте».
Все фильмы о Гарри Поттере удалили из российских онлайн-кинотеатров 1 февраля 2023 года. Причиной послужило отсутствие прав на некоторый лицензионный контент.
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