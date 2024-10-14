14 октября 2024

Челябинский кинотеатр покажет всю киносагу о Гарри Поттере

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, зрительный зал, кинотеатр, кресла, дворец культуры, кинозал, дом культуры
В Челябинске «Гарри Поттера» покажут на большой экране Фото:

В Челябинске в кинотеатре покажут все части фильма «Гарри Поттер», который недоступен в онлайн-кинотеатрах России с прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба кинотеатра «Победа».

«С 24 октября начинается наш новый киномарафон, в рамках которого мы покажем все фильмы о Гарри Поттере. Каждую неделю — новая часть волшебной истории», — говорится в официальной группе кинотеатра в соцсети «ВКонтакте».

Все фильмы о Гарри Поттере удалили из российских онлайн-кинотеатров 1 февраля 2023 года. Причиной послужило отсутствие прав на некоторый лицензионный контент.

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В Челябинске в кинотеатре покажут все части фильма «Гарри Поттер», который недоступен в онлайн-кинотеатрах России с прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба кинотеатра «Победа». «С 24 октября начинается наш новый киномарафон, в рамках которого мы покажем все фильмы о Гарри Поттере. Каждую неделю — новая часть волшебной истории», — говорится в официальной группе кинотеатра в соцсети «ВКонтакте». Все фильмы о Гарри Поттере удалили из российских онлайн-кинотеатров 1 февраля 2023 года. Причиной послужило отсутствие прав на некоторый лицензионный контент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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