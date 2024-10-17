17 октября 2024

Силовики передали в суд дело на подрядчика «Роснефти»

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура направила в суд дело на сотрудника "дочки" "Роснефти"
Прокуратура направила в суд дело на сотрудника "дочки" "Роснефти" Фото:

В суд Нягани (ХМАО) передано уголовное дело на сотрудника дочернего предприятия «Роснефти» «РН-Стройконтроль», который обвиняется в коррупции. Силовики считают, что он брал взятки от директора подрядной организации за подписи на документах.

«Уголовное дело направлено в Няганский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО. По версии следствия, обвиняемый получил 150 тысяч рублей за подписи в акте об устранении нарушений.

Также обвиняемый создавал препятствия подрядной организации при приемке выполненных работ. Незаконно полученные деньги он легализовал через заключение фиктивного беспроцентного договора.

URA.RU запросило комментарий в «Роснефти». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство писало, что в уголовном деле о взятке сотрудника «дочки» «Роснефти» вскрылись новые эпизоды. Прокуратурой инициировано возбуждение еще одного уголовного дела по статье «воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».

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В суд Нягани (ХМАО) передано уголовное дело на сотрудника дочернего предприятия «Роснефти» «РН-Стройконтроль», который обвиняется в коррупции. Силовики считают, что он брал взятки от директора подрядной организации за подписи на документах. «Уголовное дело направлено в Няганский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО. По версии следствия, обвиняемый получил 150 тысяч рублей за подписи в акте об устранении нарушений. Также обвиняемый создавал препятствия подрядной организации при приемке выполненных работ. Незаконно полученные деньги он легализовал через заключение фиктивного беспроцентного договора. URA.RU запросило комментарий в «Роснефти». На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало, что в уголовном деле о взятке сотрудника «дочки» «Роснефти» вскрылись новые эпизоды. Прокуратурой инициировано возбуждение еще одного уголовного дела по статье «воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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