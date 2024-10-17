Силовики передали в суд дело на подрядчика «Роснефти»

В суд Нягани (ХМАО) передано уголовное дело на сотрудника дочернего предприятия «Роснефти» «РН-Стройконтроль», который обвиняется в коррупции. Силовики считают, что он брал взятки от директора подрядной организации за подписи на документах.
«Уголовное дело направлено в Няганский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО. По версии следствия, обвиняемый получил 150 тысяч рублей за подписи в акте об устранении нарушений.
Также обвиняемый создавал препятствия подрядной организации при приемке выполненных работ. Незаконно полученные деньги он легализовал через заключение фиктивного беспроцентного договора.
URA.RU запросило комментарий в «Роснефти». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее агентство писало, что в уголовном деле о взятке сотрудника «дочки» «Роснефти» вскрылись новые эпизоды. Прокуратурой инициировано возбуждение еще одного уголовного дела по статье «воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».
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