В уголовном деле о взятке сотрудника «дочки» «Роснефти» вскрылись новые данные

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До суда подозреваемый отправлен в СИЗО Фото:

В уголовном деле сотрудника дочернего предприятия «Роснефти» «РН-Стройконтроль», подозреваемого в вымогательстве взятки, вскрылись новые обстоятельства. Прокуратурой инициировано возбуждение еще одного уголовного дела по статье воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. О начале нового производства URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«В апреле 2024 года должностное лицо организации, осуществляющей строительный контроль при возведении объекта нефтепромышленного комплекса, в целях получения незаконного вознаграждения, создавало подрядной организации препятствия при приемке выполненных работ. Указанные действия повлекли несвоевременную оплату выполненных работ предприятию», — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, продолжается расследование уголовного дела о поучении и вымогательстве взятки. «Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступлений, сбор и закрепление доказательств. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СКР.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник компании «РН-Стройконтроль», подозреваемый в получении взятки, попросил суд не отправлять его в СИЗО, а назначить домашний арест. Также мужчина готовы был заплатить залог в миллион рублей.

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В уголовном деле сотрудника дочернего предприятия «Роснефти» «РН-Стройконтроль», подозреваемого в вымогательстве взятки, вскрылись новые обстоятельства. Прокуратурой инициировано возбуждение еще одного уголовного дела по статье воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. О начале нового производства URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В апреле 2024 года должностное лицо организации, осуществляющей строительный контроль при возведении объекта нефтепромышленного комплекса, в целях получения незаконного вознаграждения, создавало подрядной организации препятствия при приемке выполненных работ. Указанные действия повлекли несвоевременную оплату выполненных работ предприятию», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, продолжается расследование уголовного дела о поучении и вымогательстве взятки. «Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступлений, сбор и закрепление доказательств. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СКР. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник компании «РН-Стройконтроль», подозреваемый в получении взятки, попросил суд не отправлять его в СИЗО, а назначить домашний арест. Также мужчина готовы был заплатить залог в миллион рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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