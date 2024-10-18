ФОМ: уровень доверия россиян к Путину остается стабильно высоким

Рейтинг доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину составляет 78%. При этом 79% опрошенного населения страны считает, что глава государства хорошо выполняет свою работу. Это следует из опроса 11-13 октября фонда «Общественное мнение».
«О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян. Также большинство населения уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — отмечается в сообщении фонда, опубликованного на официальном сайте.
Также стало известно об уровне поддержке россиянами различных государственных партий. Так, за «Единую Россию» проголосовали 44% человек, за ЛДПР — 10%, за КПРФ — 7%. А партии «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» получили голоса 3% опрошенных каждая.
Помимо этого, 54% респондента положительно отметили работу правительства. Глава кабмина министров Михаил Мишустин работает хорошо по мнению 54% опрошенных.
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