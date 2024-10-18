ФОМ: уровень доверия россиян к Путину остается стабильно высоким

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Глава РФ Владимир Путин работает хорошо по мнению 79% опрошенных россиян, следует из опроса "Общественного мнения"
Глава РФ Владимир Путин работает хорошо по мнению 79% опрошенных россиян, следует из опроса "Общественного мнения" Фото:

Рейтинг доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину составляет 78%. При этом 79% опрошенного населения страны считает, что глава государства хорошо выполняет свою работу. Это следует из опроса 11-13 октября фонда «Общественное мнение».

«О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян. Также большинство населения уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — отмечается в сообщении фонда, опубликованного на официальном сайте.

Также стало известно об уровне поддержке россиянами различных государственных партий. Так, за «Единую Россию» проголосовали 44% человек, за ЛДПР — 10%, за КПРФ — 7%. А партии «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» получили голоса 3% опрошенных каждая.

Помимо этого, 54% респондента положительно отметили работу правительства. Глава кабмина министров Михаил Мишустин работает хорошо по мнению 54% опрошенных.

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Рейтинг доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину составляет 78%. При этом 79% опрошенного населения страны считает, что глава государства хорошо выполняет свою работу. Это следует из опроса 11-13 октября фонда «Общественное мнение». «О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян. Также большинство населения уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — отмечается в сообщении фонда, опубликованного на официальном сайте. Также стало известно об уровне поддержке россиянами различных государственных партий. Так, за «Единую Россию» проголосовали 44% человек, за ЛДПР — 10%, за КПРФ — 7%. А партии «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» получили голоса 3% опрошенных каждая. Помимо этого, 54% респондента положительно отметили работу правительства. Глава кабмина министров Михаил Мишустин работает хорошо по мнению 54% опрошенных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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