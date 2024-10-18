Челябинцы съедают по полкилограмма конфет за месяц

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По статистике, каждый челябинец съедает по полкилограмма конфет в месяц
По статистике, каждый челябинец съедает по полкилограмма конфет в месяц Фото:

В среднем житель Челябинской области съедает почти полкилограмма конфет и шоколада. Об этом URA.RU сообщили 18 октября в Челябинскстате.

«По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в прошлом году южноуралец в среднем за месяц съедал 485 грамм шоколада и шоколадных конфет», — сообщили в Челябинскстате. В сельской местности показатель равен 500 граммам.

Центр статистики сообщил результаты исследования, приурочив их к всемирному Дню конфет. Там также уточнили, что регион за год стал производить на 6,8% больше кондитерских изделий.

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В среднем житель Челябинской области съедает почти полкилограмма конфет и шоколада. Об этом URA.RU сообщили 18 октября в Челябинскстате. «По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в прошлом году южноуралец в среднем за месяц съедал 485 грамм шоколада и шоколадных конфет», — сообщили в Челябинскстате. В сельской местности показатель равен 500 граммам. Центр статистики сообщил результаты исследования, приурочив их к всемирному Дню конфет. Там также уточнили, что регион за год стал производить на 6,8% больше кондитерских изделий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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