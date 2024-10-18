Челябинцы съедают по полкилограмма конфет за месяц

В среднем житель Челябинской области съедает почти полкилограмма конфет и шоколада. Об этом URA.RU сообщили 18 октября в Челябинскстате.
«По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в прошлом году южноуралец в среднем за месяц съедал 485 грамм шоколада и шоколадных конфет», — сообщили в Челябинскстате. В сельской местности показатель равен 500 граммам.
Центр статистики сообщил результаты исследования, приурочив их к всемирному Дню конфет. Там также уточнили, что регион за год стал производить на 6,8% больше кондитерских изделий.
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