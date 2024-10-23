Россиянам рассказали о надежном способе обеспечить прибавку к пенсии

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков порекомендовал россиянам выбрать негосударственный пенсионный фонд (НПФ) как наиболее надежный способ сбережения денег. Глава НАПФ также считает, что НПФ поспособствует обеспечению более высокого уровня жизни в будущем благодаря программам долгосрочных сбережений (ПДС).
«Вложения в негосударственный пенсионный фонд — это самый защищенный финансовый инструмент для россиян<...> НПФ гарантированно вернет клиенту все, что взял, плюс начислит доход от управления <...>Это выгодный и безрисковый способ обеспечить себе более высокий уровень жизни в будущем», — заявил Беляков. Его слова передает «Российская газета».
Программа долгосрочного сбережения (ПДС) представляет собой не только инструмент для формирования пенсионных накоплений, но и общую систему накопления средств. По словам Белякова, эта инициатива способна конкурировать с индивидуальными пенсионными программами благодаря своим уникальным особенностям.
Одной из ключевых привилегий ПДС является софинансирование взносов участников государством, которое продолжается в течение десяти лет и ограничено суммой в 36 тысяч рублей ежегодно. Кроме того, программа предоставляет возможность использовать в качестве начального взноса «замороженные» пенсионные активы из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС).
Согласно исследованию, проведенному SuperJob, около 50% граждан России планируют обеспечивать себе жизнь в пенсионном возрасте за счет заработной платы или пенсии, а не за счет накоплений. 18% респондентов выразили предпочтение использовать для этих целей собственные сбережения, а отчисления в НПФ как основной источник дохода на пенсии рассчитывают только 4% респондентов.
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