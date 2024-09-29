Трем категориям пенсионеров увеличат пенсии: что изменится с 1 октября

С 1 октября 2024 года в России пройдет масштабная индексация пенсий для трех категорий пенсионеров. В Госдуме рассказали, что военные пенсионеры, ветераны возрастом за 80 лет, а также те, кто вышел на пенсию в конце летнего периода, получат повышенные пенсионные выплаты от государства. Какие изменения произойдут — в материале URA.RU.
Повышение пенсий военным пенсионерам
Бывшие сотрудники силовых структур могут ожидать увеличение выплат на 5,1%. Такое решение было принято после утверждения законопроекта в июле, который предусматривал повышение пенсий в свете изменений в прогнозе социально-экономического развития страны. В результате, размер военной пенсии увеличится с 89,32% до 89,83% от денежного довольствия, что существенно выше, чем первоначально планировалось.
Важно отметить, что пенсии военнослужащим начисляются после завершения службы или в случае получения инвалидности, а также выплачиваются родственникам погибших в связи с потерей кормильца. Средний размер такой пенсии до индексации составляет около 41 тысячи рублей. Перерасчет военных пенсий осуществляется не на основе прошлогодней инфляции, а с учетом текущих экономических прогнозов, что обеспечивает более высокий процент повышения.
Выплаты для пенсионеров старше 80 лет
Еще одной значимой категорией являются пожилые граждане, достигшие 80-летнего возраста. Для них предусмотрено удвоение фиксированной выплаты, которая на текущий момент составляет 8 134,88 рублей. Это изменение произойдет автоматически и не требует подачи дополнительных заявлений. Отмечается, что такая мера крайне важна для данной категории граждан в связи с увеличением расходов на лекарства и помощь по дому. Инвалиды первой группы, достигшие 80-летнего возраста, не получают двойную фиксированную выплату, так как у них уже имеется подобная дополнительная надбавка к пенсии.
Перерасчет пенсий для новых пенсионеров
С октября также произойдет увеличение выплат для тех граждан, которые завершили трудовую деятельность в сентябре текущего года. В России действует мораторий на индексацию пенсий для работающих пенсионеров, который будет отменен в 2025 году. Пока что после увольнения выплаты увеличиваются с учетом всех пропущенных индексаций.
Перерасчет пенсии осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Этот процесс полностью автоматизирован и не требует подачи заявления от пенсионера. Однако стоит учитывать, что перерасчет не происходит мгновенно и может занять до месяца времени. В течение всего периода ожидания, независимо от его продолжительности, пенсионные накопления не теряются. После завершения процесса перерасчета пенсионерам будет начислена разница между старой и новой суммой пенсии за весь период ожидания.
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