Эрдоган принял решение остаться в России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на площадку саммита БРИКС+
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Эрдоган прибыл на саммит БРИКС Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на заключительный день саммита БРИКС в Казани, несмотря на теракт в Анкаре. Об этом заявили журналисты.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на площадку саммита в формате „аутрич“ / „БРИКС+“ в Казани», — передает корреспондент РИА Новости. Пока он шел на заседание, успел причесаться. «Там же [президент России Владимир] Путин будет, а я не причесан», — объяснил он.

Ранее, 23 октября появилась информация о том, что Эрдоган собирается экстренно уехать из России на фоне теракта в Анкаре. В тот день на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS произошел теракт, в результате чего погибли люди, а также были взяты заложники.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на заключительный день саммита БРИКС в Казани, несмотря на теракт в Анкаре. Об этом заявили журналисты. «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на площадку саммита в формате „аутрич“ / „БРИКС+“ в Казани», — передает корреспондент РИА Новости. Пока он шел на заседание, успел причесаться. «Там же [президент России Владимир] Путин будет, а я не причесан», — объяснил он. Ранее, 23 октября появилась информация о том, что Эрдоган собирается экстренно уехать из России на фоне теракта в Анкаре. В тот день на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS произошел теракт, в результате чего погибли люди, а также были взяты заложники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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