В Турции произошел теракт на аэрокосмической компании: что известно о погибших и заложниках. Видео

МВД Турции: на аэрокосмической корпорации произошел теракт, есть погибшие
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На теракте в Турции погибли девять человек, еще девять держат в заложниках
На теракте в Турции погибли девять человек, еще девять держат в заложниках Фото:
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В Турции произошел теракт с погибшими

На объекте аэрокосмической корпорации TUSAS в Турции произошел теракт. На одном из входов на территорию прогремел взрыв, после него началась стрельба. Погибли люди, террористы взяли заложников. О подробностях происшествия — в материале URA.RU.

Информация о теракте из турецких СМИ

Теракт был совершен на акционерное общество Tirkish Aerospace Industries (TAI) компании TUSAS в Анкаре. Первые моменты нападения были запечатлены на камеру. В атаке участвовали три террориста, сообщает турецкое издание ahaber. Там отметили, что на объект были направлены правоохранительные, пожарные и медицинские бригады.

Официальная информация

Глава МВД Турции Али Йерликая сообщил в соцсети X, что на объектах в районе Кахраманказана (Анкара) был совершен теракт. Он отметил, что есть погибшие и раненые, выразил соболезнования и пожелал выздоровления пострадавшим. Власти Турции ввели ограничение на освещение теракта в СМИ.

Ход теракта и жертвы

Трое террористов подъехали к предприятию на такси. Один из них, террорист-смертник, совершил подрыв у въездных ворот кампуса. Два других террориста прошли через проходную и открыли стрельбу по гражданским, сообщили в NTV. Нападавшие были вооружены автоматами и пистолетами.

Сотрудникам приказали не покидать здание, их слова передали в euro news. На место прибыли спецподразделения и начали широкомасштабную операцию, отметили в издании.

Двое террористов были нейтрализованы, сообщает Sabah. Последний удерживает девять заложников, сообщили в telegram-канале Baza. 

В результате нападения погибли девять человек. Из них — двое охранников предприятия. Еще 14 человек получили ранения.

Информация о компании

Компания TUSAS производит боевые самолеты, вертолеты и БПЛА. Она также создает спутники и модернизирует военные самолеты для ВВС Турции, пишет Yeni Safak.

Связь теракта и саммита БРИКС

Турецкий политолог Ознур Кючукер Сирена заявил о совпадении между визитом президента Турции Реджепа Эрдогана на саммит БРИКС в Казани и терактом в Турции. Эту теорию поддержал писатель Тюркер Акинчи. Они опубликовали свои предположения в соцсети X.

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На объекте аэрокосмической корпорации TUSAS в Турции произошел теракт. На одном из входов на территорию прогремел взрыв, после него началась стрельба. Погибли люди, террористы взяли заложников. О подробностях происшествия — в материале URA.RU. Информация о теракте из турецких СМИ Теракт был совершен на акционерное общество Tirkish Aerospace Industries (TAI) компании TUSAS в Анкаре. Первые моменты нападения были запечатлены на камеру. В атаке участвовали три террориста, сообщает турецкое издание ahaber. Там отметили, что на объект были направлены правоохранительные, пожарные и медицинские бригады. Официальная информация Глава МВД Турции Али Йерликая сообщил в соцсети X, что на объектах в районе Кахраманказана (Анкара) был совершен теракт. Он отметил, что есть погибшие и раненые, выразил соболезнования и пожелал выздоровления пострадавшим. Власти Турции ввели ограничение на освещение теракта в СМИ. Ход теракта и жертвы Трое террористов подъехали к предприятию на такси. Один из них, террорист-смертник, совершил подрыв у въездных ворот кампуса. Два других террориста прошли через проходную и открыли стрельбу по гражданским, сообщили в NTV. Нападавшие были вооружены автоматами и пистолетами. Сотрудникам приказали не покидать здание, их слова передали в euro news. На место прибыли спецподразделения и начали широкомасштабную операцию, отметили в издании. Двое террористов были нейтрализованы, сообщает Sabah. Последний удерживает девять заложников, сообщили в telegram-канале Baza.  В результате нападения погибли девять человек. Из них — двое охранников предприятия. Еще 14 человек получили ранения. Информация о компании Компания TUSAS производит боевые самолеты, вертолеты и БПЛА. Она также создает спутники и модернизирует военные самолеты для ВВС Турции, пишет Yeni Safak. Связь теракта и саммита БРИКС Турецкий политолог Ознур Кючукер Сирена заявил о совпадении между визитом президента Турции Реджепа Эрдогана на саммит БРИКС в Казани и терактом в Турции. Эту теорию поддержал писатель Тюркер Акинчи. Они опубликовали свои предположения в соцсети X.
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