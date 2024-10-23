На объекте аэрокосмической корпорации TUSAS в Турции произошел теракт. На одном из входов на территорию прогремел взрыв, после него началась стрельба. Погибли люди, террористы взяли заложников. О подробностях происшествия — в материале URA.RU.
Информация о теракте из турецких СМИ
Теракт был совершен на акционерное общество Tirkish Aerospace Industries (TAI) компании TUSAS в Анкаре. Первые моменты нападения были запечатлены на камеру. В атаке участвовали три террориста, сообщает турецкое издание ahaber. Там отметили, что на объект были направлены правоохранительные, пожарные и медицинские бригады.
Официальная информация
Глава МВД Турции Али Йерликая сообщил в соцсети X, что на объектах в районе Кахраманказана (Анкара) был совершен теракт. Он отметил, что есть погибшие и раненые, выразил соболезнования и пожелал выздоровления пострадавшим. Власти Турции ввели ограничение на освещение теракта в СМИ.
Ход теракта и жертвы
Трое террористов подъехали к предприятию на такси. Один из них, террорист-смертник, совершил подрыв у въездных ворот кампуса. Два других террориста прошли через проходную и открыли стрельбу по гражданским, сообщили в NTV. Нападавшие были вооружены автоматами и пистолетами.
Сотрудникам приказали не покидать здание, их слова передали в euro news. На место прибыли спецподразделения и начали широкомасштабную операцию, отметили в издании.
Двое террористов были нейтрализованы, сообщает Sabah. Последний удерживает девять заложников, сообщили в telegram-канале Baza.
В результате нападения погибли девять человек. Из них — двое охранников предприятия. Еще 14 человек получили ранения.
Информация о компании
Компания TUSAS производит боевые самолеты, вертолеты и БПЛА. Она также создает спутники и модернизирует военные самолеты для ВВС Турции, пишет Yeni Safak.
Связь теракта и саммита БРИКС
Турецкий политолог Ознур Кючукер Сирена заявил о совпадении между визитом президента Турции Реджепа Эрдогана на саммит БРИКС в Казани и терактом в Турции. Эту теорию поддержал писатель Тюркер Акинчи. Они опубликовали свои предположения в соцсети X.
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