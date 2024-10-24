Путин назвал противников России незнайками

Стремление Запада к стратегическому поражению России является иллюзией, указывающей на то, что западные страны не знают историю российского государства. С таким мнением на саммите БРИКС выступил президент РФ Владимир Путин.
«Сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России», — передает слова Путина РИА Новости. Глава РФ добавил, что также Запад не учитывает единство, силу духа и сплоченность российского народа. Эти слова президент России произнес на саммите БРИКС в Казани.
В марте Владимир Путин отмечал, что действия противников, направленные на запугивание россиян, приводят к противоположным результатам. Он заявил, что они не осознают, с кем имеют дело.
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