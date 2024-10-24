Путин назвал противников России незнайками

Путин: те, кто желают поражения России, не знают историю
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Противники РФ не учитывают силу духа российского народа, заявил Путин
Противники РФ не учитывают силу духа российского народа, заявил Путин Фото:

Стремление Запада к стратегическому поражению России является иллюзией, указывающей на то, что западные страны не знают историю российского государства. С таким мнением на саммите БРИКС выступил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России», — передает слова Путина РИА Новости. Глава РФ добавил, что также Запад не учитывает единство, силу духа и сплоченность российского народа. Эти слова президент России произнес на саммите БРИКС в Казани.

В марте Владимир Путин отмечал, что действия противников, направленные на запугивание россиян, приводят к противоположным результатам. Он заявил, что они не осознают, с кем имеют дело.

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Стремление Запада к стратегическому поражению России является иллюзией, указывающей на то, что западные страны не знают историю российского государства. С таким мнением на саммите БРИКС выступил президент РФ Владимир Путин. «Сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России», — передает слова Путина РИА Новости. Глава РФ добавил, что также Запад не учитывает единство, силу духа и сплоченность российского народа. Эти слова президент России произнес на саммите БРИКС в Казани. В марте Владимир Путин отмечал, что действия противников, направленные на запугивание россиян, приводят к противоположным результатам. Он заявил, что они не осознают, с кем имеют дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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