Росгвардия пообещала найти виновных в атаке на колонну в Чечне: известное к этому часу

В результате атаки на колонну Росгвардии в Грозненском районе Чечни минимум один силовик погиб. Еще одного пострадавшего доставили в больницу. В материале URA.RU собрана вся основная информация о случившемся, известная к этому часу.
Первые сообщения о ЧП
Днем 24 октября неизвестные расстреляли грузовик «Урал», принадлежащий Росгвардии. Журналисты выяснили, что нападение произошло на территории станицы Петропавловской. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись экстренные службы и правоохранители. Источники в силовых структурах передавали — уже ведется поиск преступников.
Росгвардия пообещала найти нападавших
В пресс-службе Росгвардии сообщали, что злоумышленники использовали автоматическое оружие. По колонне было выпущено несколько очередей, затем нападавшие скрылись. В ведомстве пообещали найти и наказать виновных.
Появились кадры атаки на колонну
Видео с места происшествия выложил телеканал РЕН ТВ. На кадрах — расстрелянная грузовая машина. По данным ряда СМИ, погибший в Чечне росгвардеец был родом из Свердловской области.
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