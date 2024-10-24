24 октября 2024

Росгвардия пообещала найти виновных в атаке на колонну в Чечне: известное к этому часу

В пригороде Грозного атакована воинская колонна Росгвардии
© Служба новостей «URA.RU»
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Росгвардейцы подверглись нападению неизвестных лиц, которых сейчас ищут
Росгвардейцы подверглись нападению неизвестных лиц, которых сейчас ищут Фото:

В результате атаки на колонну Росгвардии в Грозненском районе Чечни минимум один силовик погиб. Еще одного пострадавшего доставили в больницу. В материале URA.RU собрана вся основная информация о случившемся, известная к этому часу.

Первые сообщения о ЧП

Днем 24 октября неизвестные расстреляли грузовик «Урал», принадлежащий Росгвардии. Журналисты выяснили, что нападение произошло на территории станицы Петропавловской. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись экстренные службы и правоохранители. Источники в силовых структурах передавали — уже ведется поиск преступников.

Росгвардия пообещала найти нападавших

В пресс-службе Росгвардии сообщали, что злоумышленники использовали автоматическое оружие. По колонне было выпущено несколько очередей, затем нападавшие скрылись. В ведомстве пообещали найти и наказать виновных.

Появились кадры атаки на колонну

Видео с места происшествия выложил телеканал РЕН ТВ. На кадрах — расстрелянная грузовая машина. По данным ряда СМИ, погибший в Чечне росгвардеец был родом из Свердловской области.

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В результате атаки на колонну Росгвардии в Грозненском районе Чечни минимум один силовик погиб. Еще одного пострадавшего доставили в больницу. В материале URA.RU собрана вся основная информация о случившемся, известная к этому часу. Первые сообщения о ЧП Днем 24 октября неизвестные расстреляли грузовик «Урал», принадлежащий Росгвардии. Журналисты выяснили, что нападение произошло на территории станицы Петропавловской. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись экстренные службы и правоохранители. Источники в силовых структурах передавали — уже ведется поиск преступников. Росгвардия пообещала найти нападавших В пресс-службе Росгвардии сообщали, что злоумышленники использовали автоматическое оружие. По колонне было выпущено несколько очередей, затем нападавшие скрылись. В ведомстве пообещали найти и наказать виновных. Появились кадры атаки на колонну Видео с места происшествия выложил телеканал РЕН ТВ. На кадрах — расстрелянная грузовая машина. По данным ряда СМИ, погибший в Чечне росгвардеец был родом из Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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