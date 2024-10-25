В Госдуме раскрыли, какие семьи будут получать больше выплат в 2025 году

В 2025 году в России увеличат детские пособия для малообеспеченных семей. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, размер ежемесячных пособий на детей до 17 лет и выплаты беременным женщинам будут значительно повышены.
«На несовершеннолетнего иждивенца до 17 лет планируется выплачивать от 8,6 тысячи рублей в месяц, ожидаемая выплата будущим мамам составит от 9,66 тысячи рублей ежемесячно. На ребенка до трех лет будет выделяться 17 201 рубль ежемесячно», — рассказал Чаплин. Об увеличении детских пособий на 2025 год он заявил в интервью NEWS.ru.
Депутат также уточнил, что размер материнского капитала в следующем году достигнет 676 тысяч рублей, а на второго ребенка — 894 тысячи рублей, если на первого капитал не был получен. По словам Никиты Чаплина, часть пособий будет проиндексирована на 7,3% или увеличится за счет роста регионального прожиточного минимума.
Ранее правительство поставило главную цель на 2025 год. По словам председателя Комитета СФ по социальной политике Елены Перминовой, в стране будет проиндексирован материнский капитал, сохранятся и увеличатся все выплаты для семей с детьми.
Поддержка беременных женщин и семей с детьми стала также основным приоритетом федерального бюджета на 2025—2027 годы. На ежемесячные пособия по уходу за детьми было предусмотрено более четырех триллионов рублей. Куда еще пойдут деньги из нового трехлетнего проекта бюджета правительства РФ — в материале URA.RU.
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