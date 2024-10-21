Финансовая поддержка отцов: какие выплаты положены мужчинам, воспитывающим детей в одиночку

Отцы-одиночки могут рассчитывать на выплаты от государства

21 октября 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Число одиноких отцов в России к 2024 году выросло на 7,3% — до 1,13 млн человек Екатерина Сычкова© URA.RU 20 октября в России отметили День отца. Праздник ввел три года назад президент страны. С этого времени папы, воспитывающие свое чадо в одиночку, могут получать социальные выплаты и льготы наравне с «соло»-матерями. Подробнее о том, на какие выплаты смогут рассчитывать отцы, посвятившие жизнь воспитанию детей — в материале URA.RU. Какие выплаты могут получать отцы-одиночки Разовая выплата при появлении малыша. Это пособие может оформить любой из родителей или опекун. Программа семейного капитала. Мужчина получает право на сертификат, если он единолично усыновил первенца (начиная с 2020 года) или второго ребенка (начиная с 2007 года). Право распоряжения капиталом переходит отцу также в случае утраты этого права матерью. Ежемесячные выплаты по уходу за малышом до полутора лет. Неработающий отец, фактически осуществляющий уход, может получать это пособие через ПФР, если мать его не оформила. Пособие на детей 8-17 лет. Доступно обоим родителям при соблюдении критериев нуждаемости семьи (доход одного члена семьи не должен быть выше прожиточного минимума в регионе). Выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. Назначаются неработающему трудоспособному родителю, ухаживающему за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Размер — 12 тысяч рублей с учетом региональных коэффициентов. Период ухода засчитывается в стаж. Возможность раннего выхода на пенсию. Родитель ребенка-инвалида, воспитавший его минимум до восьми лет, может выйти на пенсию досрочно. Для отцов это 55 лет при наличии 20 лет стажа. Надбавка к пенсии за иждивенца. Пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей или студентов-очников до 23 лет, могут рассчитывать на увеличение фиксированной части пенсии. Как в России изменится маткапитал Как в России появился День отца Инициативы выделить мужскую роль в воспитании детей звучали с трибун высших эшелонов власти давно. Они особенно участились после 2008 года, который объявили Годом семьи. Тогда в стране выпустили ряд нововведений, направленных на поддержание семейных ценностей. В 2021 году Минтруд РФ выдвинул официальное предложение утвердить День отца как общепринятый праздник. Его решили отмечать в 3-е воскресенье октября. Тогда локальные празднования проходили уже в 28 российских регионах. Президент поддержал эту инициативу, и 4 октября 2021 года подписал указ, который призвал всех россиян поздравлять пап именно в октябре. В других странах праздник появился значительно раньше, сейчас его отмечают в более, чем 30-ти странах — Великобритании, Канаде, Франции и других. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

20 октября в России отметили День отца. Праздник ввел три года назад президент страны. С этого времени папы, воспитывающие свое чадо в одиночку, могут получать социальные выплаты и льготы наравне с «соло»-матерями. Подробнее о том, на какие выплаты смогут рассчитывать отцы, посвятившие жизнь воспитанию детей — в материале URA.RU. Разовая выплата при появлении малыша. Это пособие может оформить любой из родителей или опекун. Программа семейного капитала. Мужчина получает право на сертификат, если он единолично усыновил первенца (начиная с 2020 года) или второго ребенка (начиная с 2007 года). Право распоряжения капиталом переходит отцу также в случае утраты этого права матерью. Ежемесячные выплаты по уходу за малышом до полутора лет. Неработающий отец, фактически осуществляющий уход, может получать это пособие через ПФР, если мать его не оформила. Пособие на детей 8-17 лет. Доступно обоим родителям при соблюдении критериев нуждаемости семьи (доход одного члена семьи не должен быть выше прожиточного минимума в регионе). Выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. Назначаются неработающему трудоспособному родителю, ухаживающему за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Размер — 12 тысяч рублей с учетом региональных коэффициентов. Период ухода засчитывается в стаж. Возможность раннего выхода на пенсию. Родитель ребенка-инвалида, воспитавший его минимум до восьми лет, может выйти на пенсию досрочно. Для отцов это 55 лет при наличии 20 лет стажа. Надбавка к пенсии за иждивенца. Пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей или студентов-очников до 23 лет, могут рассчитывать на увеличение фиксированной части пенсии. Инициативы выделить мужскую роль в воспитании детей звучали с трибун высших эшелонов власти давно. Они особенно участились после 2008 года, который объявили Годом семьи. Тогда в стране выпустили ряд нововведений, направленных на поддержание семейных ценностей. В 2021 году Минтруд РФ выдвинул официальное предложение утвердить День отца как общепринятый праздник. Его решили отмечать в 3-е воскресенье октября. Тогда локальные празднования проходили уже в 28 российских регионах. Президент поддержал эту инициативу, и 4 октября 2021 года подписал указ, который призвал всех россиян поздравлять пап именно в октябре. В других странах праздник появился значительно раньше, сейчас его отмечают в более, чем 30-ти странах — Великобритании, Канаде, Франции и других.