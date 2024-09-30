В Госдуму внесен новый проект бюджета до 2027 года: куда пойдут деньги

Правительство РФ внесло в Госдуму новый трехлетний проект бюджета

30 сентября 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Правительство внесло в Госдуму новый проект бюджета, который предусматривает поддержку 19 нацпроектов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Бюджет РФ на 2025—2027 годы Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на период с 2025 по 2027 годы. Впервые в истории бюджетный пакет был полностью представлен через электронные каналы связи. Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что в рамках бюджета предусмотрено выделение средств на финансирование 19 нацпроектов, которые будут реализованы в течение следующих шести лет. Куда и на что пойду деньги из нового трехлетнего проекта бюджета правительства РФ — в материале URA.RU. Поддержка семей и социальная защита Основным приоритетом федерального бюджета на 2025—2027 годы является поддержка беременных женщин и семей с детьми. На ежемесячные пособия по уходу за детьми предусмотрено свыше четырех триллионов рублей. Для программы улучшения жилищных условий семей с детьми и материнского капитала заложено более 1,7 триллиона рублей, он будет индексироваться ежегодно на уровень инфляции. Также планируется выплата остатка маткапитала для семей, где он не превышает 10 тысяч рублей. При этом на субсидии для обеспечения жильем молодых семей выделено свыше 12 миллиарда рублей. Кроме того, планируется направить около 37,5 миллиарда рублей на поддержку региональных программ, цель которых — стимулирование рождаемости. Кроме того, бюджетные средства будут направлены на улучшение лекарственного обеспечения льготников, повышение пенсий и возобновление их индексации для работающих пенсионеров. При этом для помощи гражданам в сложных жизненных обстоятельствах предусмотрено свыше 130 миллиардов рублей в рамках программы социального контракта. Также запланировано более 80 миллиардов рублей на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. В новом проекте бюджета РФ в приоритете поддержка семей с детьми и беременных женщин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Здравоохранение и образование Важные инвестиции предусмотрены также в образовательную сферу, включая горячее питание школьников, выплаты классным руководителям, капремонт и строительство новых учебных заведений. Также запланировано строительство 150 школ и 100 детских садов до 2030 года с общим бюджетом более 112 миллиардов рублей. Капитальный ремонт школ получит дополнительное финансирование в размере 15 миллиардов рублей ежегодно к уже выделенным 60 миллиардов рублей. На оснащение и ремонт техникумов заложено почти 50 миллиардов рублей на ближайшие три года. Для создания кампусов мирового уровня предусмотрено более 140 миллиарда рублей. При этом на здравоохранение в течение шести лет предусмотрено 1,035 триллиона рублей. Включая финансирование нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». В рамках нового проекта бюджета будет построено 150 школ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Национальные проекты Правительство РФ определило реализацию национальных проектов как одну из ключевых задач. На финансирование 19 проектов в ближайшие три года выделено более 18 триллионов рублей. На шестилетний период предусмотрено более 40 триллиона рублей — это почти в два раза больше по сравнению с предыдущим периодом 2019—2024 годов. Финансирование нацпроектов планируется до 2030 года, с учетом поручений президента РФ Владимира Путина, а также войдет в перспективный финансовый план до 2042 года. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжится предоставление бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты. Также будет проходить списание 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам при условии их целевого использования. На финансирование нацпроектов будет выделено свыше 18 триллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бюджетный дефицит и его финансирование Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что основой реализации национальных целей является устойчивая финансовая система . С 2025 года бюджетная политика будет осуществляться в соответствии с «бюджетным правилом», обеспечивая структурный первичный баланс бюджета при базовых доходах. Подобное способствует сдерживанию инфляции и укреплению финансового суверенитета. Проект бюджета основан на прогнозе, предполагающем умеренный рост экономики в 2025—2027 годах на уровне 2,5—2,8% ВВП. При этом доходы федерального бюджета будут составлять 40,3 трлн рублей в 2025 году, 41,8 триллиона рублей в 2026 году и 43,2 триллиона рублей в 2027 году. В то же время расходы запланированы на уровне 41,5 триллиона рублей, 44 триллиона рублей и 45,9 триллиона рублей соответственно. Предполагается, что дефицит бюджета будет на уровне 0,5% ВВП в 2025 году. Он увеличится до 0,9% ВВП в 2026 году и до 1,1% ВВП в 2027 году. Ненефтегазовый дефицит сократится до 5% ВВП к концу периода. Главным источником финансирования дефицита станут государственные заимствования, при этом объем госдолга сохранится на безопасном уровне. Антон Силуанов заявил, что с 2025 года бюджетная политика будет осуществляться в соответствии с «бюджетным правилом» Фото: Роман Наумов © URA.RU Поддержка регионов Новый проект бюджета уделяет особое внимание сбалансированности региональных бюджетов и поддержке национальных проектов. Запланировано увеличение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 6% в 2025 году и дотаций на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы — 114 миллиардов ежегодно. Помимо прочего, ежегодно на поддержку регионов будет направляться по 3,3 триллиона рублей. На поддержку регионов каждый год будут направлять 3,3 триллиона рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Технологическое лидерство и оборонная мощь Проект бюджета гарантирует укрепление безопасности и обороноспособности России в рамках СВО, а также обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры. Так, внимание уделено финансированию технологических мероприятий с общим объемом около 6 091,7 миллиарда рублей. На обеспечение ВС РФ и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в рамках спецоперации будут направлены дополнительные средства Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на период с 2025 по 2027 годы. Впервые в истории бюджетный пакет был полностью представлен через электронные каналы связи. Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что в рамках бюджета предусмотрено выделение средств на финансирование 19 нацпроектов, которые будут реализованы в течение следующих шести лет. Куда и на что пойду деньги из нового трехлетнего проекта бюджета правительства РФ — в материале URA.RU. Основным приоритетом федерального бюджета на 2025—2027 годы является поддержка беременных женщин и семей с детьми. На ежемесячные пособия по уходу за детьми предусмотрено свыше четырех триллионов рублей. Для программы улучшения жилищных условий семей с детьми и материнского капитала заложено более 1,7 триллиона рублей, он будет индексироваться ежегодно на уровень инфляции. Также планируется выплата остатка маткапитала для семей, где он не превышает 10 тысяч рублей. При этом на субсидии для обеспечения жильем молодых семей выделено свыше 12 миллиарда рублей. Кроме того, планируется направить около 37,5 миллиарда рублей на поддержку региональных программ, цель которых — стимулирование рождаемости. Кроме того, бюджетные средства будут направлены на улучшение лекарственного обеспечения льготников, повышение пенсий и возобновление их индексации для работающих пенсионеров. При этом для помощи гражданам в сложных жизненных обстоятельствах предусмотрено свыше 130 миллиардов рублей в рамках программы социального контракта. Также запланировано более 80 миллиардов рублей на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Важные инвестиции предусмотрены также в образовательную сферу, включая горячее питание школьников, выплаты классным руководителям, капремонт и строительство новых учебных заведений. Также запланировано строительство 150 школ и 100 детских садов до 2030 года с общим бюджетом более 112 миллиардов рублей. Капитальный ремонт школ получит дополнительное финансирование в размере 15 миллиардов рублей ежегодно к уже выделенным 60 миллиардов рублей. На оснащение и ремонт техникумов заложено почти 50 миллиардов рублей на ближайшие три года. Для создания кампусов мирового уровня предусмотрено более 140 миллиарда рублей. При этом на здравоохранение в течение шести лет предусмотрено 1,035 триллиона рублей. Включая финансирование нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Правительство РФ определило реализацию национальных проектов как одну из ключевых задач. На финансирование 19 проектов в ближайшие три года выделено более 18 триллионов рублей. На шестилетний период предусмотрено более 40 триллиона рублей — это почти в два раза больше по сравнению с предыдущим периодом 2019—2024 годов. Финансирование нацпроектов планируется до 2030 года, с учетом поручений президента РФ Владимира Путина, а также войдет в перспективный финансовый план до 2042 года. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжится предоставление бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты. Также будет проходить списание 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам при условии их целевого использования. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что основой реализации национальных целей является устойчивая финансовая система. С 2025 года бюджетная политика будет осуществляться в соответствии с «бюджетным правилом», обеспечивая структурный первичный баланс бюджета при базовых доходах. Подобное способствует сдерживанию инфляции и укреплению финансового суверенитета. Проект бюджета основан на прогнозе, предполагающем умеренный рост экономики в 2025—2027 годах на уровне 2,5—2,8% ВВП. При этом доходы федерального бюджета будут составлять 40,3 трлн рублей в 2025 году, 41,8 триллиона рублей в 2026 году и 43,2 триллиона рублей в 2027 году. В то же время расходы запланированы на уровне 41,5 триллиона рублей, 44 триллиона рублей и 45,9 триллиона рублей соответственно. Предполагается, что дефицит бюджета будет на уровне 0,5% ВВП в 2025 году. Он увеличится до 0,9% ВВП в 2026 году и до 1,1% ВВП в 2027 году. Ненефтегазовый дефицит сократится до 5% ВВП к концу периода. Главным источником финансирования дефицита станут государственные заимствования, при этом объем госдолга сохранится на безопасном уровне. Новый проект бюджета уделяет особое внимание сбалансированности региональных бюджетов и поддержке национальных проектов. Запланировано увеличение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 6% в 2025 году и дотаций на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы — 114 миллиардов ежегодно. Помимо прочего, ежегодно на поддержку регионов будет направляться по 3,3 триллиона рублей. Проект бюджета гарантирует укрепление безопасности и обороноспособности России в рамках СВО, а также обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры. Так, внимание уделено финансированию технологических мероприятий с общим объемом около 6 091,7 миллиарда рублей.