В Челябинске массово топит фекалиями подвалы жилых домов

02 ноября 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Десятки жителей Челябинска сообщили о затопленных фекалиями подвалах (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Десятки жителей домов в Челябинске сообщили о затоплении подвалов сточными водами. Челябинцы рассказали, что местный горводоканал месяцами не может устранить засоры на колодцах и откачать нечистоты. «В поселке Чурилово, дом №6 по улице ОПМС-42, подвал затоплен канализационными нечистотами с июня 2023 года», — говорит жительница дома Лариса С. Челябинцы сообщают, что не раз отправляли заявки в управляющую компанию и МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», но результата нет. С аналогичными проблемами обратились жители дома №56 по улице Мебельной. Жители Челябинска не раз наблюдали, как их заявки закрываются специалистами МУПа, а проблема не исчезает. «Нас топит, извините за выражение, говном, в подъезде и квартирах жуткий запах фекалий, полный подвал и колодцы говна, фундамент дома разрушается и размывается. Жители дома и управляющая компания подают заявки на промывку колодцев, сотрудники МУПа приезжают, что-то делают, но ситуация не меняется», — рассказывает Мария М. В квартирах на первом этаже от сырости появились плесень, насекомые и резкий запах аммиака. На полные подвалы фекалий пожаловались жители дома 140А по улице Барбюса, Агалакова,1, Гражданская 10, Орджоникидзе 34, Дарвина 115 и многих других. В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что по заявкам жителей были направлены запросы в водоканал, однако в связи с большим объемом работ сроки устранения засоров увеличены «Информацию уточняйте в МУП „ПОВВ“ и своей управляющей организации. Вопрос об очистке подвала, подаче заявок на очистку колодцев, обследований и необходимости ремонта решается УК самостоятельно. В случае неисполнения УК своих обязанностей обратитесь в жилищную инспекцию, общий надзор за соблюдением законодательства осуществляют органы прокуратуры», — пояснили в пресс-службе мэрии Челябинска. Ранее жители Златоуста пожаловались на заполенный фекалиями подвал цвета борща. После вмешательства прокуратуры борщ из помещений откачали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десятки жителей домов в Челябинске сообщили о затоплении подвалов сточными водами. Челябинцы рассказали, что местный горводоканал месяцами не может устранить засоры на колодцах и откачать нечистоты. «В поселке Чурилово, дом №6 по улице ОПМС-42, подвал затоплен канализационными нечистотами с июня 2023 года», — говорит жительница дома Лариса С. Челябинцы сообщают, что не раз отправляли заявки в управляющую компанию и МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», но результата нет. С аналогичными проблемами обратились жители дома №56 по улице Мебельной. Жители Челябинска не раз наблюдали, как их заявки закрываются специалистами МУПа, а проблема не исчезает. «Нас топит, извините за выражение, говном, в подъезде и квартирах жуткий запах фекалий, полный подвал и колодцы говна, фундамент дома разрушается и размывается. Жители дома и управляющая компания подают заявки на промывку колодцев, сотрудники МУПа приезжают, что-то делают, но ситуация не меняется», — рассказывает Мария М. В квартирах на первом этаже от сырости появились плесень, насекомые и резкий запах аммиака. На полные подвалы фекалий пожаловались жители дома 140А по улице Барбюса, Агалакова,1, Гражданская 10, Орджоникидзе 34, Дарвина 115 и многих других. В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что по заявкам жителей были направлены запросы в водоканал, однако в связи с большим объемом работ сроки устранения засоров увеличены «Информацию уточняйте в МУП „ПОВВ“ и своей управляющей организации. Вопрос об очистке подвала, подаче заявок на очистку колодцев, обследований и необходимости ремонта решается УК самостоятельно. В случае неисполнения УК своих обязанностей обратитесь в жилищную инспекцию, общий надзор за соблюдением законодательства осуществляют органы прокуратуры», — пояснили в пресс-службе мэрии Челябинска. Ранее жители Златоуста пожаловались на заполенный фекалиями подвал цвета борща. После вмешательства прокуратуры борщ из помещений откачали.