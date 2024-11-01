В Златоусте откачали борщ из подвалов трех домов

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Клипарт. Магнитогорск, подвал, канализация
После вмешательства прокуратуры протечку удалось ликвидировать Фото:

В Златоусте Челябинской области после вмешательства прокуратуры удалось осушить подвалы трех домов, затопленные красной жидкостью, напоминающей борщ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура Златоуста провела проверку по публикации URA.RU о затоплении сточными водами подвалов трех многоквартирных домов по улицам Златоустовская, 44,46 и Карла Маркса, 2. В результате незамедлительно организованы работы по устранению затопления, по состоянию на 1 ноября аварийная ситуация устранена, вода от многоквартирных домов отведена», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что прокурор Златоуста выехал на место и обнаружил затопление канализационных колодцев, поверхности земли и подвалов. Он вынес представление главе города об устранении нарушений.

Про затопленные в течение трех месяцев подвалы домов рассказали местные жители. Они сообщили, что к ним в подвалы бежит красная жидкость с резким запахом. По предварительным данным, это могли быть отходы от приготовления борща в местном кафе, попавшие в канализацию.

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В Златоусте Челябинской области после вмешательства прокуратуры удалось осушить подвалы трех домов, затопленные красной жидкостью, напоминающей борщ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура Златоуста провела проверку по публикации URA.RU о затоплении сточными водами подвалов трех многоквартирных домов по улицам Златоустовская, 44,46 и Карла Маркса, 2. В результате незамедлительно организованы работы по устранению затопления, по состоянию на 1 ноября аварийная ситуация устранена, вода от многоквартирных домов отведена», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что прокурор Златоуста выехал на место и обнаружил затопление канализационных колодцев, поверхности земли и подвалов. Он вынес представление главе города об устранении нарушений. Про затопленные в течение трех месяцев подвалы домов рассказали местные жители. Они сообщили, что к ним в подвалы бежит красная жидкость с резким запахом. По предварительным данным, это могли быть отходы от приготовления борща в местном кафе, попавшие в канализацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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