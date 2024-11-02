Главе Росгвардии доложили об уничтожении боевиков в Курской области

Директор Росгвардии Виктор Золотов проверил выполнение всех задач подразделениями федеральной службы в Курской области. Он посетил командный пункт группировки войск и ознакомился с мерами по уничтожению вторгшихся военных ВСУ и состоянием выполнения боевых задач. Доклад о текущей обстановке Золотову представил командующий группировкой Вячеслав Пытков.
«Глава ведомства заслушал доклад командующего группировкой Героя России генерал-лейтенанта Вячеслава Пыткова о нынешнем режиме работы в режиме открытой ответственности, выполнении боевых задач и мерах по уничтожению вторгшихся в Курской области боевиков ВСУ», — сообщили в пресс-службе Росгвардии в telegram-канале. Главнокомандующий посетил командный пункт группировки войск и пообщался с солдатами и командирами.
В ходе осмотра генерал Золотов оценил уровень подготовки и координацию действий росгвардейцев на фронте. Особое внимание было уделено соблюдению мер безопасности и эффективности использования огневых позиций на линии боевого соприкосновения.
В ходе визита директор Росгвардии также осуществил осмотр вооружения и техники, которые используются спецподразделениями для осуществления операций против ВСУ. Также были проверены условия размещения личного состава, наличие необходимого запаса продовольствия, экипировки, вооружения и боеприпасов.
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