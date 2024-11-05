В поселке под Челябинском закрывают кабинет стоматолога с новым оборудованием

Жители поселка Красногорский (Челябинская область) потребовали сохранить кабинет стоматолога, куда было приобретено новое оборудование. Об этом они заявили в соцсетях.
«У нас из поселка Красногорский хотят забрать стоматологическую установку из поликлиники, она одна на такой большой поселок. Так нельзя, как без зубного кабинета?» — пишет местная жительница Елена З. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Жители поселка утверждают, что все оборудование, которое было приобретено для сельской поликлиники, забрали в Еманжелинск. Они потребовали оставить стоматологический кабинет. URA.RU направило запрос в пресс-службу областного минздрава, ответ будет опубликован сразу после получения.
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