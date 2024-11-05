В поселке под Челябинском закрывают кабинет стоматолога с новым оборудованием

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоматология. Челябинск, стоматология, стоматолог, дантист, стоматологическое кресло
Жители поселка утверждают, что оборудование увозят в Еманжелинск Фото:

Жители поселка Красногорский (Челябинская область) потребовали сохранить кабинет стоматолога, куда было приобретено новое оборудование. Об этом они заявили в соцсетях.

«У нас из поселка Красногорский хотят забрать стоматологическую установку из поликлиники, она одна на такой большой поселок. Так нельзя, как без зубного кабинета?» — пишет местная жительница Елена З. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Жители поселка утверждают, что все оборудование, которое было приобретено для сельской поликлиники, забрали в Еманжелинск. Они потребовали оставить стоматологический кабинет. URA.RU направило запрос в пресс-службу областного минздрава, ответ будет опубликован сразу после получения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители поселка Красногорский (Челябинская область) потребовали сохранить кабинет стоматолога, куда было приобретено новое оборудование. Об этом они заявили в соцсетях. «У нас из поселка Красногорский хотят забрать стоматологическую установку из поликлиники, она одна на такой большой поселок. Так нельзя, как без зубного кабинета?» — пишет местная жительница Елена З. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Жители поселка утверждают, что все оборудование, которое было приобретено для сельской поликлиники, забрали в Еманжелинск. Они потребовали оставить стоматологический кабинет. URA.RU направило запрос в пресс-службу областного минздрава, ответ будет опубликован сразу после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...