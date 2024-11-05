05 ноября 2024

Прокуратура устроила проверку в бассейне Сургута, где захлебнулся ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок чуть не утонул во время тренировки
Ребенок чуть не утонул во время тренировки Фото:

Прокуратура устроила проверку из-за несчастного случая в бассейне спорткомплекса «Газовик» в Сургуте. Ребенок чуть не утонул во время тренировки.

«На занятии по плаванию в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса „Газовик“ несовершеннолетний погрузился под воду и не смог самостоятельно выбраться. Ребенок был извлечен тренером из воды и по прибытии скорой медицинской помощи госпитализирован в больницу», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры.

Провести проверку поручил окружной прокурор Евгений Ботвинкин. По ее итогам надзорное ведомство примет решение о мерах прокурорского реагирования.

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Прокуратура устроила проверку из-за несчастного случая в бассейне спорткомплекса «Газовик» в Сургуте. Ребенок чуть не утонул во время тренировки. «На занятии по плаванию в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса „Газовик“ несовершеннолетний погрузился под воду и не смог самостоятельно выбраться. Ребенок был извлечен тренером из воды и по прибытии скорой медицинской помощи госпитализирован в больницу», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры. Провести проверку поручил окружной прокурор Евгений Ботвинкин. По ее итогам надзорное ведомство примет решение о мерах прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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