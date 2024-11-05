Прокуратура устроила проверку в бассейне Сургута, где захлебнулся ребенок

Ребенок чуть не утонул во время тренировки
Прокуратура устроила проверку из-за несчастного случая в бассейне спорткомплекса «Газовик» в Сургуте. Ребенок чуть не утонул во время тренировки.
«На занятии по плаванию в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса „Газовик“ несовершеннолетний погрузился под воду и не смог самостоятельно выбраться. Ребенок был извлечен тренером из воды и по прибытии скорой медицинской помощи госпитализирован в больницу», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры.
Провести проверку поручил окружной прокурор Евгений Ботвинкин. По ее итогам надзорное ведомство примет решение о мерах прокурорского реагирования.
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