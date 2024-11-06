Создатели пермского робота, за которым следит Махонин, сделали амбициозное заявление

Пермская команда «Зверобой» намерена взять призы в финале «Битвы роботов»
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Команда "Зверобой" намерена выиграть "Битву роботов"
Команда "Зверобой" намерена выиграть "Битву роботов" Фото:

Команда Пермского Политеха «Зверобой» после победы на этапе «Битвы роботов» в Екатеринбурге стала уверенней в себе. Капитан студентов Михаил Борисов заявил, что в финале у них нет конкурентов среди россиян, а с их роботом могут тягаться только участники из Индии и Китая.

«Мы успешно выступили в Екатеринбурге и выражаем благодарность Пермскому краю за поддержку в нашей подготовке. Стоит отметить, что мы еще не раскрыли все наши козыри. Основные силы мы приберегли для финала, и уверены, что изучили конструкции наших соперников. Серьезную конкуренцию нам смогут составить лишь участники из Индии и Китая», — уверен Борисов.

Как ранее рассказывало команда «Зверобой» и их одноименный робот проиграли на этапе соревнований в Перми. После этого губернатор Прикамья поручил доработать машину. На следующем этапе в Екатеринбурге пермяки смогли победить соперников и выйти в финал, который состоится в Москве 23 ноября. 

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Команда Пермского Политеха «Зверобой» после победы на этапе «Битвы роботов» в Екатеринбурге стала уверенней в себе. Капитан студентов Михаил Борисов заявил, что в финале у них нет конкурентов среди россиян, а с их роботом могут тягаться только участники из Индии и Китая. «Мы успешно выступили в Екатеринбурге и выражаем благодарность Пермскому краю за поддержку в нашей подготовке. Стоит отметить, что мы еще не раскрыли все наши козыри. Основные силы мы приберегли для финала, и уверены, что изучили конструкции наших соперников. Серьезную конкуренцию нам смогут составить лишь участники из Индии и Китая», — уверен Борисов. Как ранее рассказывало команда «Зверобой» и их одноименный робот проиграли на этапе соревнований в Перми. После этого губернатор Прикамья поручил доработать машину. На следующем этапе в Екатеринбурге пермяки смогли победить соперников и выйти в финал, который состоится в Москве 23 ноября. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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