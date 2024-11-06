Создатели пермского робота, за которым следит Махонин, сделали амбициозное заявление

Команда Пермского Политеха «Зверобой» после победы на этапе «Битвы роботов» в Екатеринбурге стала уверенней в себе. Капитан студентов Михаил Борисов заявил, что в финале у них нет конкурентов среди россиян, а с их роботом могут тягаться только участники из Индии и Китая.
«Мы успешно выступили в Екатеринбурге и выражаем благодарность Пермскому краю за поддержку в нашей подготовке. Стоит отметить, что мы еще не раскрыли все наши козыри. Основные силы мы приберегли для финала, и уверены, что изучили конструкции наших соперников. Серьезную конкуренцию нам смогут составить лишь участники из Индии и Китая», — уверен Борисов.
Как ранее рассказывало команда «Зверобой» и их одноименный робот проиграли на этапе соревнований в Перми. После этого губернатор Прикамья поручил доработать машину. На следующем этапе в Екатеринбурге пермяки смогли победить соперников и выйти в финал, который состоится в Москве 23 ноября.
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