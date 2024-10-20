Команда инженеров Пермского Политеха «Зверобой», которая участвует в соревнованиях «Битва роботов», создала новую машину. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин потребовал усовершенствовать их робота, который на чемпионате в Перми занял лишь четвертое место. Сейчас пермяки готовятся выступить на этапе международной «Битвы роботов» в Екатеринбурге. Для этого они создали новую версию своей машины.
«Команда „Зверобой“ представит нового робота под названием „Зверобой 4.1“. Во время участия в региональном чемпионате были выявлены слабые стороны машины, и команда заручилась поддержкой двух партнеров для создания нового робота в классе „вертикальный спиннер“», — рассказали URA.RU организаторы турнира.
Нового робота инженеры пока не показывают. Но доступны фотографии его частей. Новый корпус и новые колеса уже готовы. Главная задача — решить проблемы с электроникой, говорят в «Зверобое». «Решаем проблемы с электроникой. Чтобы не остаться без управления, регуляторы оборотов были залиты. Мы используем теплопроводящий силиконовый компаунд, это решение поможет снизить нагрузки на компоненты при ударах, взлетах и падениях», — делятся инженеры в соцсети «ВКонтакте».
В сентябре на «Битве роботов» в Перми команда «Зверобой» заняла четвертое место. После этого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства поручил усовершенствовать машину. Он посоветовал обратиться за помощью на «Мотовилихинские заводы». По данным источника URA.RU, в создании нового робота команде помогли партнеры, которых удалось найти при поддержке министерства промышленности и торговли. Но «Мотовилихинские заводы» участия в проекте не принимали.
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