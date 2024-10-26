«Зверобой», которого просил улучшить Махонин, прошел в финал «Битвы роботов»

Команда пермских инженеров «Зверобой» вместе со своей машиной с одноименным названием сумела выйти в финал международного чемпионата «Битва роботов». Об этом URA.RU рассказал один из основателей Promobot Олег Кивокурцев. Компания выступает генеральным спонсором турнира. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин требовал усовершенствовать робота после не самых удачных выступлений в Перми.
«Пермяки на оставили ни шанса своим оппонентам. В отборочных встречах были повержены ENERGY TEAM и „МЕГА ЗУРК“. „Зверобой“ проходит в финал», — пояснил собеседник информационного агентства.
От региона на первенстве также выступали «РобоИмпульс» и Vesper. Причем, робот последней команды загорелся прямо в ринге, из-за чего организаторам пришлось прерывать турнир. Об этом URA.RU уже писало. Финальные баталии «Битвы роботов» должны пройти через месяц в Москве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!