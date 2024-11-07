Си Цзиньпин лично обратился к Трампу после победы на выборах

Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
новость из сюжетаВыборы президента США в 2024 году
Китайский лидер Си Цзиньпин лично поздравил избранного кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Xinhua. Отмечается, что выдвиженец от Республиканской партии набрал больше требуемого количества голосов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКто поздравил Трампа с победой на выборах в США
«Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму победившему на выборах в США Трампу», — говорится в материале.
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