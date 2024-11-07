Си Цзиньпин лично обратился к Трампу после победы на выборах

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Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах президента США Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Китайский лидер Си Цзиньпин лично поздравил избранного кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Xinhua. Отмечается, что выдвиженец от Республиканской партии набрал больше требуемого количества голосов. 

«Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму победившему на выборах в США Трампу», — говорится в материале

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Китайский лидер Си Цзиньпин лично поздравил избранного кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Xinhua. Отмечается, что выдвиженец от Республиканской партии набрал больше требуемого количества голосов.  «Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму победившему на выборах в США Трампу», — говорится в материале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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