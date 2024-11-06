06 ноября 2024

Мэрия Перми опровергла изучение песен Шамана в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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В школы Перми песни Шамана не проникли
В школы Перми песни Шамана не проникли Фото:

В пермских школах творчество певца Shaman (Ярослава Дронова) не изучают, заявили URA.RU в мэрии. Ранее о том, что с детьми на уроках музыки поют песни патриотического исполнителя, сообщили в СМИ. В департаменте образования города пояснили, что в программу композиции Дронова не включены.

«Что касается исполнителя Шамана, возможно, речь идет об исполнении определенных произведений в рамках конкретных мероприятий. В рабочую программу по предмету песни этого исполнителя или других современных исполнителей не включаются», — утверждают в мэрии Перми.

О том, что в школах Перми на уроках музыки началось изучение исполнителя Shaman, сообщило ИА «Текст» без ссылок на какие-либо источники. Утверждалось, что особое внимание уделяется композиции «Моя Россия». 

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В пермских школах творчество певца Shaman (Ярослава Дронова) не изучают, заявили URA.RU в мэрии. Ранее о том, что с детьми на уроках музыки поют песни патриотического исполнителя, сообщили в СМИ. В департаменте образования города пояснили, что в программу композиции Дронова не включены. «Что касается исполнителя Шамана, возможно, речь идет об исполнении определенных произведений в рамках конкретных мероприятий. В рабочую программу по предмету песни этого исполнителя или других современных исполнителей не включаются», — утверждают в мэрии Перми. О том, что в школах Перми на уроках музыки началось изучение исполнителя Shaman, сообщило ИА «Текст» без ссылок на какие-либо источники. Утверждалось, что особое внимание уделяется композиции «Моя Россия». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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