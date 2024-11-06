Мэрия Перми опровергла изучение песен Шамана в школах

В пермских школах творчество певца Shaman (Ярослава Дронова) не изучают, заявили URA.RU в мэрии. Ранее о том, что с детьми на уроках музыки поют песни патриотического исполнителя, сообщили в СМИ. В департаменте образования города пояснили, что в программу композиции Дронова не включены.
«Что касается исполнителя Шамана, возможно, речь идет об исполнении определенных произведений в рамках конкретных мероприятий. В рабочую программу по предмету песни этого исполнителя или других современных исполнителей не включаются», — утверждают в мэрии Перми.
О том, что в школах Перми на уроках музыки началось изучение исполнителя Shaman, сообщило ИА «Текст» без ссылок на какие-либо источники. Утверждалось, что особое внимание уделяется композиции «Моя Россия».
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