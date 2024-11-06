В пермских школах начали изучать песни Шамана

Песни Ярослава Дронова начали изучать в школах
В школах Перми на уроках музыки началось изучение песен популярного патриотического исполнителя Shaman (Ярослава Дронова). Особое внимание уделяется композиции «Моя Россия».
«Учащиеся средних классов знакомятся с творчеством Shaman во время уроков музыки. Песня „Моя Россия“ является фаворитом у педагогов», — пишет интернет-газета «Текст». По данным издания, подобные уроки проводятся в нескольких регионах страны.
Источники URA.RU опровергают данную информацию. Агентство направило запрос в пресс-службу городской администрации.
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