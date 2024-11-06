В пермских школах начали изучать песни Шамана

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Песни Ярослава Дронова начали изучать в школах
Песни Ярослава Дронова начали изучать в школах Фото:

В школах Перми на уроках музыки началось изучение песен популярного патриотического исполнителя Shaman (Ярослава Дронова). Особое внимание уделяется композиции «Моя Россия».

«Учащиеся средних классов знакомятся с творчеством Shaman во время уроков музыки. Песня „Моя Россия“ является фаворитом у педагогов», — пишет интернет-газета «Текст». По данным издания, подобные уроки проводятся в нескольких регионах страны.

Источники URA.RU опровергают данную информацию. Агентство направило запрос в пресс-службу городской администрации.

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В школах Перми на уроках музыки началось изучение песен популярного патриотического исполнителя Shaman (Ярослава Дронова). Особое внимание уделяется композиции «Моя Россия». «Учащиеся средних классов знакомятся с творчеством Shaman во время уроков музыки. Песня „Моя Россия“ является фаворитом у педагогов», — пишет интернет-газета «Текст». По данным издания, подобные уроки проводятся в нескольких регионах страны. Источники URA.RU опровергают данную информацию. Агентство направило запрос в пресс-службу городской администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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