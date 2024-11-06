В Кургане пройдет праздник в стиле Гарри Поттера

В Кургане состоится праздник в стиле Гарри Поттера. Мероприятие, посвященное миру магии и волшебства, проведут 10 ноября в торгово-развлекательном центре «ГиперСити». Об этом сообщают организаторы.
«10 ноября с 11:00 до 13:00 ждем вас в Центральном атриуме, чтобы вместе отправиться в незабываемое путешествие по миру Гарри Поттера и повеселиться в преддверии „Черной пятницы“. Вход свободный», — говорится в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».
Пришедшим обещают анимацию и любимых героев из вселенной Гарри Поттера, большое бумажное шоу, бесплатные мастер-классы по созданию закладки для книг и настоящей волшебной палочки. Для гостей, пришедших в тематическом костюме, организаторы обещают специальный подарок от ТРЦ.
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