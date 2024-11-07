Путин: Россия признавала границы только нейтральной Украины

08 ноября 2024 в 01:11 Размер текста - 17 +

Путин высказался о признании границ Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024 РФ признавала границы Украины на базе договоренностей, что она является нейтральным государством. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

РФ признавала границы Украины на базе договоренностей, что она является нейтральным государством. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.