Путин: Россия признавала границы только нейтральной Украины

Путин высказался о признании границ Украины
новость из сюжетаПленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024
РФ признавала границы Украины на базе договоренностей, что она является нейтральным государством. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
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