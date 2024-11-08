08 ноября 2024

МУС начал расследовать сексуальные домогательства своего главного прокурора

© Служба новостей «URA.RU»
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МУС может прекратить полномочия главного прокурора
МУС может прекратить полномочия главного прокурора Фото:

Международный уголовный суд (МУС) начал расследование в отношении своего генерального прокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на внутренний документ, распространенный среди государств-членов суда.

«Руководящий орган МУС начнет внешнее расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана в связи с сексуальными домогательствами», — пишет агентство. В документе, который стал основой для расследования, Хану предложено временно отказаться от выполнения своих обязанностей на время следственных действий.

По информации источников Reuters, расследование касается не только личных действий генпрокурора, но и его профессионального поведения в целом. Детали пока держатся в тайне, но ожидается, что дополнительная информация станет доступна позднее.

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Международный уголовный суд (МУС) начал расследование в отношении своего генерального прокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на внутренний документ, распространенный среди государств-членов суда. «Руководящий орган МУС начнет внешнее расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана в связи с сексуальными домогательствами», — пишет агентство. В документе, который стал основой для расследования, Хану предложено временно отказаться от выполнения своих обязанностей на время следственных действий. По информации источников Reuters, расследование касается не только личных действий генпрокурора, но и его профессионального поведения в целом. Детали пока держатся в тайне, но ожидается, что дополнительная информация станет доступна позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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