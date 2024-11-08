Международный уголовный суд (МУС) начал расследование в отношении своего генерального прокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на внутренний документ, распространенный среди государств-членов суда.
«Руководящий орган МУС начнет внешнее расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана в связи с сексуальными домогательствами», — пишет агентство. В документе, который стал основой для расследования, Хану предложено временно отказаться от выполнения своих обязанностей на время следственных действий.
По информации источников Reuters, расследование касается не только личных действий генпрокурора, но и его профессионального поведения в целом. Детали пока держатся в тайне, но ожидается, что дополнительная информация станет доступна позднее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.