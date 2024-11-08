Стал известен главный претендент на премии «Грэмми» в 2025 году

Певица Бейонсе лидирует по количеству номинаций на музыкальную премию «Грэмми». Об этом свидетельствует список претендентов на награду.
В общей сложности номинанты на премию представлены в 94 категориях. Бейонсе претендует на награду в 11 из них. Следом идут певицы Билли Айлиш и Charli XCX, рэперы Кендрик Ламар и Post Malone, каждый из них представлен в семи категориях. По шесть номинаций получили Сабрина Карпентер, Чаппелл Рон и Тейлор Свифт.
В главной категории «Запись года» за победу поборются, в частности, Бейонсе с композицией Texas Hold'em, Айлиш с песней Birds of a Feather, Свифт с треком Fortnight, Карпентер с синглом Espresso, Рон с песней Good Luck, Babe. Карпентер и Рон также представлены в категории «Лучший новый артист».
В середине 1950-х годов в Соединенных Штатах возникла идея создать награду в области звукозаписи, аналогичную кинематографическому «Оскару» и телевизионной «Эмми». Это предложение было выдвинуто в процессе подбора первых лауреатов для установки их звезд на Голливудской «Аллее славы». В 1957 году была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи США, которая в 1958 году учредила награду, получившую название «Грэмми». Это наименование происходит от слова «граммофон», поскольку победители награждаются статуэткой в форме этого устройства.
67-я церемония вручения «Грэмми» состоится 2 февраля 2025 года. Она пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
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