08 ноября 2024

Стал известен главный претендент на премии «Грэмми» в 2025 году

Певица Бейонсе стала лидером по числу номинаций на «Грэмми»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бейонсе претендует на 11 статуэток
Бейонсе претендует на 11 статуэток Фото:

Певица Бейонсе лидирует по количеству номинаций на музыкальную премию «Грэмми». Об этом свидетельствует список претендентов на награду.

В общей сложности номинанты на премию представлены в 94 категориях. Бейонсе претендует на награду в 11 из них. Следом идут певицы Билли Айлиш и Charli XCX, рэперы Кендрик Ламар и Post Malone, каждый из них представлен в семи категориях. По шесть номинаций получили Сабрина Карпентер, Чаппелл Рон и Тейлор Свифт.

В главной категории «Запись года» за победу поборются, в частности, Бейонсе с композицией Texas Hold'em, Айлиш с песней Birds of a Feather, Свифт с треком Fortnight, Карпентер с синглом Espresso, Рон с песней Good Luck, Babe. Карпентер и Рон также представлены в категории «Лучший новый артист».

В середине 1950-х годов в Соединенных Штатах возникла идея создать награду в области звукозаписи, аналогичную кинематографическому «Оскару» и телевизионной «Эмми». Это предложение было выдвинуто в процессе подбора первых лауреатов для установки их звезд на Голливудской «Аллее славы». В 1957 году была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи США, которая в 1958 году учредила награду, получившую название «Грэмми». Это наименование происходит от слова «граммофон», поскольку победители награждаются статуэткой в форме этого устройства.

67-я церемония вручения «Грэмми» состоится 2 февраля 2025 года. Она пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Бейонсе лидирует по количеству номинаций на музыкальную премию «Грэмми». Об этом свидетельствует список претендентов на награду. В общей сложности номинанты на премию представлены в 94 категориях. Бейонсе претендует на награду в 11 из них. Следом идут певицы Билли Айлиш и Charli XCX, рэперы Кендрик Ламар и Post Malone, каждый из них представлен в семи категориях. По шесть номинаций получили Сабрина Карпентер, Чаппелл Рон и Тейлор Свифт. В главной категории «Запись года» за победу поборются, в частности, Бейонсе с композицией Texas Hold'em, Айлиш с песней Birds of a Feather, Свифт с треком Fortnight, Карпентер с синглом Espresso, Рон с песней Good Luck, Babe. Карпентер и Рон также представлены в категории «Лучший новый артист». В середине 1950-х годов в Соединенных Штатах возникла идея создать награду в области звукозаписи, аналогичную кинематографическому «Оскару» и телевизионной «Эмми». Это предложение было выдвинуто в процессе подбора первых лауреатов для установки их звезд на Голливудской «Аллее славы». В 1957 году была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи США, которая в 1958 году учредила награду, получившую название «Грэмми». Это наименование происходит от слова «граммофон», поскольку победители награждаются статуэткой в форме этого устройства. 67-я церемония вручения «Грэмми» состоится 2 февраля 2025 года. Она пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...