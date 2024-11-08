В Челябинске пожарные спасли детей от падения с четвертого этажа

09 ноября 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Трехлетние мальчики остались одни дома и решили позвать маму в открытое окно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инцидент произошел в субботу, 9 ноября, в Ленинском районе Челябинска. Свидетели, заметив детей в опасной близости к открытому окну на четвертом этаже, вызвали службу спасения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. «Очевидцы сообщили, что в открытом окне на четвертом этаже жилого дома по улице Гагарина стоят двое малышей. Сотрудники МЧС России по автолестнице поднялись на балкон и вошли в квартиру. Там были только мальчики трехлетнего возраста», — говорится в telegram-канале министерства. Представители Главного управления МЧС по Челябинской области подчеркнули, что благодаря оперативным действиям трагедию удалось предотвратить, и никто не пострадал. Дети открыли окно для того, чтобы позвать маму. В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инцидент произошел в субботу, 9 ноября, в Ленинском районе Челябинска. Свидетели, заметив детей в опасной близости к открытому окну на четвертом этаже, вызвали службу спасения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. «Очевидцы сообщили, что в открытом окне на четвертом этаже жилого дома по улице Гагарина стоят двое малышей. Сотрудники МЧС России по автолестнице поднялись на балкон и вошли в квартиру. Там были только мальчики трехлетнего возраста», — говорится в telegram-канале министерства. Представители Главного управления МЧС по Челябинской области подчеркнули, что благодаря оперативным действиям трагедию удалось предотвратить, и никто не пострадал. Дети открыли окно для того, чтобы позвать маму. В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра.