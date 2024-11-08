08 ноября 2024

В Челябинске пожарные спасли детей от падения с четвертого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные учения на ЮУрГУ. Челябинск, мчс, эвакуация, пожар, спасатели, автолестница, пожарные
Трехлетние мальчики остались одни дома и решили позвать маму в открытое окно Фото:

Инцидент произошел в субботу, 9 ноября, в Ленинском районе Челябинска. Свидетели, заметив детей в опасной близости к открытому окну на четвертом этаже, вызвали службу спасения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

«Очевидцы сообщили, что в открытом окне на четвертом этаже жилого дома по улице Гагарина стоят двое малышей. Сотрудники МЧС России по автолестнице поднялись на балкон и вошли в квартиру. Там были только мальчики трехлетнего возраста», — говорится в telegram-канале министерства.

Представители Главного управления МЧС по Челябинской области подчеркнули, что благодаря оперативным действиям трагедию удалось предотвратить, и никто не пострадал. Дети открыли окно для того, чтобы позвать маму. В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра.

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Инцидент произошел в субботу, 9 ноября, в Ленинском районе Челябинска. Свидетели, заметив детей в опасной близости к открытому окну на четвертом этаже, вызвали службу спасения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. «Очевидцы сообщили, что в открытом окне на четвертом этаже жилого дома по улице Гагарина стоят двое малышей. Сотрудники МЧС России по автолестнице поднялись на балкон и вошли в квартиру. Там были только мальчики трехлетнего возраста», — говорится в telegram-канале министерства. Представители Главного управления МЧС по Челябинской области подчеркнули, что благодаря оперативным действиям трагедию удалось предотвратить, и никто не пострадал. Дети открыли окно для того, чтобы позвать маму. В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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