В Челябинске пожарные спасли детей от падения с четвертого этажа

Инцидент произошел в субботу, 9 ноября, в Ленинском районе Челябинска. Свидетели, заметив детей в опасной близости к открытому окну на четвертом этаже, вызвали службу спасения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
«Очевидцы сообщили, что в открытом окне на четвертом этаже жилого дома по улице Гагарина стоят двое малышей. Сотрудники МЧС России по автолестнице поднялись на балкон и вошли в квартиру. Там были только мальчики трехлетнего возраста», — говорится в telegram-канале министерства.
Представители Главного управления МЧС по Челябинской области подчеркнули, что благодаря оперативным действиям трагедию удалось предотвратить, и никто не пострадал. Дети открыли окно для того, чтобы позвать маму. В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра.
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