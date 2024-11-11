Курганские приставы выгнали из страны 600 мигрантов-нарушителей

Сотрудники УФССП России по Курганской области выдворили за пределы страны 600 нелегальных мигрантов. Это почти в два раза больше, чем за 10 месяцев прошлого года. Все эти лица нарушили законодательство о пребывании на территории Российской Федерации, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«В максимально короткие сроки судебные приставы оформляют и приобретают для мигрантов проездные документы. Затем сотрудники отделения специального назначения УФССП России по Курганской области сопровождают иностранцев и контролируют пересечение Государственной границы РФ», — информирует сайт УФССП по Курганской области.
Процесс выдворения основывается на судебном решении после рассмотрения дела об административном правонарушении. Запрет на въезд выдворенному мигранту действует пять лет. Повторное нарушение приведет к 10-летнему ограничению.
До выдворения мигранты находятся в центре временного содержания иностранцев в Кургане. Как правило, приставы провожают мигрантов в аэропорты Екатеринбурга и Тюмени, а также на пункты пропуска через границу в Половинском и Петуховском округах Курганской области.
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