Пермяк больше года поработает на благо общества за кражу на 5 тысяч рублей

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Суд признал пермяка виновным в совершении восьми преступлений
Суд признал пермяка виновным в совершении восьми преступлений Фото:

Кудымкарский городской суд Пермского края вынес приговор местному жителю, который украл из магазинов товары на 5 тысяч рублей. За это ему назначили больше года принудительных работ с удержанием части дохода в пользу государства.

«Житель Кудымкара 1977 года рождения признан судом виновным в совершении в совершении восьми преступлений. Подсудимый в период с апреля по май 2024 года совершил хищения товаров из сетевых магазинов на сумму более пяти тысяч рублей. Ему назначено наказание в виде года и пяти месяцев принудительных работ. В пользу государства из его зарплаты будет ежемесячно удержано 10% дохода в пользу государства», — сообщается на сайте Кудымкарского суда.

Уточняется, что мужчина полностью признал свою вину. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичные преступления. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.

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Кудымкарский городской суд Пермского края вынес приговор местному жителю, который украл из магазинов товары на 5 тысяч рублей. За это ему назначили больше года принудительных работ с удержанием части дохода в пользу государства. «Житель Кудымкара 1977 года рождения признан судом виновным в совершении в совершении восьми преступлений. Подсудимый в период с апреля по май 2024 года совершил хищения товаров из сетевых магазинов на сумму более пяти тысяч рублей. Ему назначено наказание в виде года и пяти месяцев принудительных работ. В пользу государства из его зарплаты будет ежемесячно удержано 10% дохода в пользу государства», — сообщается на сайте Кудымкарского суда. Уточняется, что мужчина полностью признал свою вину. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичные преступления. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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