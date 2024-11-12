Пермяк больше года поработает на благо общества за кражу на 5 тысяч рублей

Кудымкарский городской суд Пермского края вынес приговор местному жителю, который украл из магазинов товары на 5 тысяч рублей. За это ему назначили больше года принудительных работ с удержанием части дохода в пользу государства.
«Житель Кудымкара 1977 года рождения признан судом виновным в совершении в совершении восьми преступлений. Подсудимый в период с апреля по май 2024 года совершил хищения товаров из сетевых магазинов на сумму более пяти тысяч рублей. Ему назначено наказание в виде года и пяти месяцев принудительных работ. В пользу государства из его зарплаты будет ежемесячно удержано 10% дохода в пользу государства», — сообщается на сайте Кудымкарского суда.
Уточняется, что мужчина полностью признал свою вину. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичные преступления. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.
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