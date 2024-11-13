Володин обратился к Госдуме из-за рекордных цен на жилье

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов обратить внимание на резкий рост цен на жилье, который превышает уровень инфляции. Он предложил профильным комитетам расследовать причины повышения цен.
«Следует ответить на вопрос, почему при снижении объема приобретаемого жилья на рынке увеличивается стоимость квадратного метра в течение года на 15-20%. От кого это зависит? В одном случае ФАС, в другом случае Министерство строительства. Но давайте все-таки здесь наведем порядок», — заявил Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.
Он подчеркнул необходимость сделать жилье доступным и призвал к ответственности всех участников процесса, включая Госдуму, правительство и Центральный банк. Володин также отметил, что высокие кредитные ставки влияют на рентабельность строительных предприятий, требуя внимательного анализа издержек и прибыли в этом секторе.
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