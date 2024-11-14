Школьник из Перми вышел в финал шоу «Умнее всех» с Тиной Канделаки на «Пятнице»

Школьник из Перми Роман Сотонин пробился в финал телеигры «Умнее всех» с ведущей Тиной Канделаки. Программа с участием пермяка вышла в эфир на телеканале «Пятница» 14 ноября, пояснил следивший за трансляцией корреспондент URA.RU.
«Ученик 9-го класса пермской школы №22 Роман Сотонин принял участие в телеигре „Умнее всех“. После трех раундов юному пермяку удалось стать финалистом. Но на финишной прямой его обошел москвич Павел Андриенко, заработавший по итогу 117 000 рублей. Здесь знания конвертируются в реальные деньги», — рассказал корреспондент агентства.
Ранее URA.RU писало о пермской школьнице Анне Захаровой, которая приняла участие в съемках шоу на «Пятнице». После первого тура она вошла в топ-10. Во втором — набрала 14 баллов, а в третьем раунде — всего один балл. Этих очков пермячке не хватило, чтобы попасть в финал.
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