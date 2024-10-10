Пермская школьница сыграла в игру «Умнее всех» с Тиной Канделаки

Школьница из Перми Анна Захарова приняла участие в съемках передачи «Умнее всех» на телеканале «Пятница» с ведущей Тиной Канделаки. Видео с девочкой опубликовано на сайте телеканала.
«Я Аня, профессионально танцую шаффл», — представилась пермячка на передаче. Также она рассказала, что в будущем хочет стать журналистом или кондитером.
По правилам игры, для победы девочке нужно было набрать наибольшее количество баллов в трех раундах. В первом туре она ответила правильно на 12 вопросов и вошла в топ-10. Во втором раунде Анна набрала 14 баллов, а в третьем — один балл. Но этих очков не хватило, чтобы выйти в финал.
Ранее URA.RU рассказало, что блогер из Перми Андрей Савочкин стал участником реалити-шоу «Первые на деревне» на телеканале ТНТ. По задумке авторов, пермяк вместе с другими знаменитостями отправился в деревню, где им предстоит жить в избе и выполнять задания, чтобы улучшить условия проживания.
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