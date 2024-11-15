В детском парке имени Валентины Терешковой в Тракторозаводском районе Челябинска начался монтаж открытого катка, который проходит среди деревьев и малых форм. Про старт подготовки к открытию сообщила пресс-служба городского управления культуры.
«В детском парке имени Терешковой начался монтаж открытого катка. Его особенность в том, что он расположен не в привычной всем коробке, а в парке, среди деревьев и малых архитектурных форм», — сообщила пресс-служба управления на официальном сайте.
Льдом покроют 800 метров прогулочных дорожек, вдоль будут установлены специальные ограждения для безопасности. В этом году на катке откроют фудкорт и киоски с горячим питанием, сообщила сотрудница парка Александра Брызгалова. Также в парке возле катка есть места для переодевания, работает прокат коньков. Откроется каток с наступлением минусовых температур, добавили в управлении культуры.
Аналогичный каток в этом году в Челябинске планируют открыть в парке имени Юрия Гагарина. Каток будет сделан на главной аллее, расположенной ближе к улице Коммуны. Там уложит морозильное оборудование, что позволит кататься даже при плюсовых температурах.
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