В парке Терешковой в Челябинске начали готовить к открытию каток. Фото

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Каток в парке Терешковой откроют с наступлением минусовых температур
Каток в парке Терешковой откроют с наступлением минусовых температур Фото:

В детском парке имени Валентины Терешковой в Тракторозаводском районе Челябинска начался монтаж открытого катка, который проходит среди деревьев и малых форм. Про старт подготовки к открытию сообщила пресс-служба городского управления культуры.

«В детском парке имени Терешковой начался монтаж открытого катка. Его особенность в том, что он расположен не в привычной всем коробке, а в парке, среди деревьев и малых архитектурных форм», — сообщила пресс-служба управления на официальном сайте.

Льдом покроют 800 метров прогулочных дорожек, вдоль будут установлены специальные ограждения для безопасности. В этом году на катке откроют фудкорт и киоски с горячим питанием, сообщила сотрудница парка Александра Брызгалова. Также в парке возле катка есть места для переодевания, работает прокат коньков. Откроется каток с наступлением минусовых температур, добавили в управлении культуры.

Аналогичный каток в этом году в Челябинске планируют открыть в парке имени Юрия Гагарина. Каток будет сделан на главной аллее, расположенной ближе к улице Коммуны. Там уложит морозильное оборудование, что позволит кататься даже при плюсовых температурах.

Рабочие начали монтаж открытого катка в парке имени Терешковой
Рабочие начали монтаж открытого катка в парке имени Терешковой
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В детском парке имени Валентины Терешковой в Тракторозаводском районе Челябинска начался монтаж открытого катка, который проходит среди деревьев и малых форм. Про старт подготовки к открытию сообщила пресс-служба городского управления культуры. «В детском парке имени Терешковой начался монтаж открытого катка. Его особенность в том, что он расположен не в привычной всем коробке, а в парке, среди деревьев и малых архитектурных форм», — сообщила пресс-служба управления на официальном сайте. Льдом покроют 800 метров прогулочных дорожек, вдоль будут установлены специальные ограждения для безопасности. В этом году на катке откроют фудкорт и киоски с горячим питанием, сообщила сотрудница парка Александра Брызгалова. Также в парке возле катка есть места для переодевания, работает прокат коньков. Откроется каток с наступлением минусовых температур, добавили в управлении культуры. Аналогичный каток в этом году в Челябинске планируют открыть в парке имени Юрия Гагарина. Каток будет сделан на главной аллее, расположенной ближе к улице Коммуны. Там уложит морозильное оборудование, что позволит кататься даже при плюсовых температурах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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